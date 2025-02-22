Взрывы нефтяных танкеров в Средиземном море: что известно

Взрыв на танкере. Фото иллюстративное: Ukrainian Shipping Magazine

Три нефтяных танкера взорвались в Средиземном море за последний месяц. Все они ранее заходили в российские порты, что вызывает много вопросов. Эксперты не исключают диверсии, которые могут стать сигналом для "теневого флота" России.

Об этом в субботу, 22 февраля, в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Взрывы на российских танкерах

"Это странное совпадение, что три танкера взрываются за короткий промежуток времени на большом расстоянии от России. Скорее всего, внутри судов была заложена взрывчатка, которую активировали дистанционно. Технологически это возможно из любой точки мира", — говорит Андрей Рыженко.

По мнению эксперта, эти инциденты могут быть сигналом для теневого нефтяного флота, который использует Россия для обхода санкций. По его словам, такие атаки ограничивают движение танкеров и заставляют компании пересматривать риски транспортировки российской нефти.

"Россия ежемесячно получает 32-35 миллиардов долларов от продажи нефти и газа. Большинство этих средств идет на ведение войны. Поэтому международные санкции и другие меры, направленные на ограничение работы теневого флота, являются важными. Уже сейчас наблюдается снижение доходов от экспорта энергоресурсов", — отметил Рыженко.

Уничтожение логистики РФ

Он также сравнил ситуацию с борьбой против пиратства в Аденском заливе, которая стала успешной благодаря комплексным мерам — от военных операций до финансовых санкций. Андрей Рыженко считает, что похожие методы могут быть применены и для уничтожения российской нефтяной логистики. Ведь уже некоторые танкерные компании усиливают меры безопасности, а страховые фирмы пересматривают риски для судов, заходящих в российские порты.

Добавим, что нефтяные танкеры подверглись взрывам в разных частях Средиземного моря. Греческий танкер взорвался в порту на севере Италии, второй пострадал возле турецкого порта Джейхан, а третий — у берегов Ливии. Все эти суда ранее заходили в российские порты.

Напомним, Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ. Также в борьбе с теневым флотом РФ Украину поддерживают Эстония и ЕС.