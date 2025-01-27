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Естонія та ЄС підтримають Україну у боротьбі з тіньовим флотом РФ

27 січня 2025 16:52
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Тіньовий флот РФ загрожує не лише Україні, а й ЄС
Тіньовий флот Росії. Фото: EPA-EFE/Ole Berg-Rusten
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Тіньовий флот РФ небезпечний не лише для України, а й для Європи. Сьогодні частину своїх застарілих барж та кораблів Росія ховає у Прибалтиці, тим самим тримаючи у напрузі ЄС. Якими можуть бути наслідки від цього, всі вже зараз можуть спостерігати на прикладі Чорного моря.

Про це заявив під час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

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Постійні аварії та катастрофи стали невід'ємною частиною тіньового флоту, який РФ використовує для транспортування продуктів санкцій. Внаслідок цих дій можна спостерігати екологічну катастрофу у Чорному морі, наслідки якої сьогодні оцінити практично неможливо. Окрім цього, ці кораблі загрожують безпечному судноплавству.

"І сьогодні ми також домовилися про те, що ми в цій сфері, особливо якщо ми говоримо про міжнародні води, то тут є обмежені міжнародним морським правом, і нам необхідно працювати разом, щоб посилювати цю сферу діяльності. Але, звичайно, якщо ми кажемо неправові аспекти, нам необхідно забезпечити безпеку за допомогою наявних кораблів і підводи, щоб убезпечити себе в цьому плані", — зазначив Владімір Свєт.

Нагадаю, сьогодні оголосили про перші конкретні кроки співпраці між Україною та Естонією, а також про те, на який термін ЄС продовжив санкції проти РФ

Одеса Чорне море Новини Одеси екологія війна в Україні флот

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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