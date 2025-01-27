Тіньовий флот РФ загрожує не лише Україні, а й ЄС

Естонія та ЄС підтримають Україну у боротьбі з тіньовим флотом РФ
Тіньовий флот РФ небезпечний не лише для України, а й для Європи. Сьогодні частину своїх застарілих барж та кораблів Росія ховає у Прибалтиці, тим самим тримаючи у напрузі ЄС. Якими можуть бути наслідки від цього, всі вже зараз можуть спостерігати на прикладі Чорного моря.
Про це заявив під час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.
Тіньовий флот РФ
Постійні аварії та катастрофи стали невід'ємною частиною тіньового флоту, який РФ використовує для транспортування продуктів санкцій. Внаслідок цих дій можна спостерігати екологічну катастрофу у Чорному морі, наслідки якої сьогодні оцінити практично неможливо. Окрім цього, ці кораблі загрожують безпечному судноплавству.
"І сьогодні ми також домовилися про те, що ми в цій сфері, особливо якщо ми говоримо про міжнародні води, то тут є обмежені міжнародним морським правом, і нам необхідно працювати разом, щоб посилювати цю сферу діяльності. Але, звичайно, якщо ми кажемо неправові аспекти, нам необхідно забезпечити безпеку за допомогою наявних кораблів і підводи, щоб убезпечити себе в цьому плані", — зазначив Владімір Свєт.
Нагадаю, сьогодні оголосили про перші конкретні кроки співпраці між Україною та Естонією, а також про те, на який термін ЄС продовжив санкції проти РФ.
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