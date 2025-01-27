Тіньовий флот РФ загрожує не лише Україні, а й ЄС

Тіньовий флот Росії. Фото: EPA-EFE/Ole Berg-Rusten

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Тіньовий флот РФ небезпечний не лише для України, а й для Європи. Сьогодні частину своїх застарілих барж та кораблів Росія ховає у Прибалтиці, тим самим тримаючи у напрузі ЄС. Якими можуть бути наслідки від цього, всі вже зараз можуть спостерігати на прикладі Чорного моря.

Про це заявив під час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

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Постійні аварії та катастрофи стали невід'ємною частиною тіньового флоту, який РФ використовує для транспортування продуктів санкцій. Внаслідок цих дій можна спостерігати екологічну катастрофу у Чорному морі, наслідки якої сьогодні оцінити практично неможливо. Окрім цього, ці кораблі загрожують безпечному судноплавству.

"І сьогодні ми також домовилися про те, що ми в цій сфері, особливо якщо ми говоримо про міжнародні води, то тут є обмежені міжнародним морським правом, і нам необхідно працювати разом, щоб посилювати цю сферу діяльності. Але, звичайно, якщо ми кажемо неправові аспекти, нам необхідно забезпечити безпеку за допомогою наявних кораблів і підводи, щоб убезпечити себе в цьому плані", — зазначив Владімір Свєт.