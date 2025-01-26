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Риба Чорного моря може стати отруйною через мазут

26 січня 2025 10:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Розлив мазуту в Чорному морі: небезпечні морепродукти
Риба у забрудненій мазутом воді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Розлив мазуту з російських танкерів у Чорному морі загрожує екологічною катастрофою. Нафтові продукти вже впливають на морські екосистеми, здоров'я людей і безпеку регіону. 

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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За словами еколога Івана Русєва, ситуація становить серйозну загрозу як для морської екосистеми, так і для здоров’я людей. Ба більше, морепродукти тепер небезпечні.

"Риба, що мешкає у забрудненій воді, стає токсичною через накопичення отруйних речовин у харчових ланцюгах. Споживання такої риби може призвести до хвороб у людей. Крім того, мазутний контакт із водою небезпечний для шкіри, дихальної та імунної систем", — пояснив Русєв.

Еколог зазначив, що мазут негативно впливає на планктон, риб і дельфінів, які вже потерпають від забруднення. Наслідки для Чорного моря можуть бути довготривалими, адже токсини проникають у всі рівні екосистеми.

Купатися небезпечно

Розлив мазуту у Чорному морі також може мати серйозний вплив на здоров’я людей. Тому купатися у водоймі поки небезпечно.

"Токсичні речовини впливають на шкіру, дихальну та імунну системи, оскільки вони вбудовуються в механізм функціонування організму, що може призвести до її ослаблення", — зазначає еколог.

Іван Русєв закликав жителів уникати купання та вилову риби в забруднених районах, а також звернути увагу влади на необхідність термінової ліквідації наслідків розливу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що мазутна пляма уже добралась до берегів Одещини. Також ми показували масштаб катастрофи на супутникових знімках.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Одеська область екологія риба

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