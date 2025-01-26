Розлив мазуту в Чорному морі: небезпечні морепродукти

Риба Чорного моря може стати отруйною через мазут
Розлив мазуту з російських танкерів у Чорному морі загрожує екологічною катастрофою. Нафтові продукти вже впливають на морські екосистеми, здоров'я людей і безпеку регіону.
Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.
Рибу їсти не можна
За словами еколога Івана Русєва, ситуація становить серйозну загрозу як для морської екосистеми, так і для здоров’я людей. Ба більше, морепродукти тепер небезпечні.
"Риба, що мешкає у забрудненій воді, стає токсичною через накопичення отруйних речовин у харчових ланцюгах. Споживання такої риби може призвести до хвороб у людей. Крім того, мазутний контакт із водою небезпечний для шкіри, дихальної та імунної систем", — пояснив Русєв.
Еколог зазначив, що мазут негативно впливає на планктон, риб і дельфінів, які вже потерпають від забруднення. Наслідки для Чорного моря можуть бути довготривалими, адже токсини проникають у всі рівні екосистеми.
Купатися небезпечно
Розлив мазуту у Чорному морі також може мати серйозний вплив на здоров’я людей. Тому купатися у водоймі поки небезпечно.
"Токсичні речовини впливають на шкіру, дихальну та імунну системи, оскільки вони вбудовуються в механізм функціонування організму, що може призвести до її ослаблення", — зазначає еколог.
Іван Русєв закликав жителів уникати купання та вилову риби в забруднених районах, а також звернути увагу влади на необхідність термінової ліквідації наслідків розливу.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що мазутна пляма уже добралась до берегів Одещини. Також ми показували масштаб катастрофи на супутникових знімках.
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