Разлив мазута в Черном море: опасные морепродукты

Рыба в загрязненной мазутом воде. Фото иллюстративное: росСМИ

Разлив мазута с российских танкеров в Черном море грозит экологической катастрофой. Нефтяные продукты уже влияют на морские экосистемы, здоровье людей и безопасность региона.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

Читайте также:

Рыбу есть нельзя

По словам эколога Ивана Русева, ситуация представляет серьезную угрозу как для морской экосистемы, так и для здоровья людей. Более того, морепродукты теперь опасны.

"Рыба, обитающая в загрязненной воде, становится токсичной из-за накопления ядовитых веществ в пищевых цепях. Потребление такой рыбы может привести к болезням у людей. Кроме того, мазутный контакт с водой опасен для кожи, дыхательной и иммунной систем", — объяснил Русев.

Эколог отметил, что мазут негативно влияет на планктон, рыб и дельфинов, которые уже страдают от загрязнения. Последствия для Черного моря могут быть долговременными, ведь токсины проникают во все уровни экосистемы.

Купаться опасно

Разлив мазута в Черном море также может иметь серьезное влияние на здоровье людей. Поэтому купаться в водоеме пока опасно.

"Токсичные вещества влияют на кожу, дыхательную и иммунную системы, поскольку они встраиваются в механизм функционирования организма, что может привести к ее ослаблению", — отмечает эколог.

Иван Русев призвал жителей избегать купания и вылова рыбы в загрязненных районах, а также обратить внимание властей на необходимость срочной ликвидации последствий разлива.

Напомним, вчера стало известно, что мазутное пятно уже добралось до берегов Одесской области. Также мы показывали масштаб катастрофы на спутниковых снимках.