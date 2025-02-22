Вибухи нафтових танкерів у Середземному морі: що відомо

Вибух на танкері. Фото ілюстративне: Ukrainian Shipping Magazine

Три нафтові танкери вибухнули у Середземному морі за останній місяць. Всі вони раніше заходили в російські порти, що викликає багато запитань. Експерти не виключають диверсії, які можуть стати сигналом для "тіньового флоту" Росії.

Про це у суботу, 22 лютого, в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Вибухи на російських танкерах

"Це дивний збіг, що три танкери вибухають за короткий проміжок часу на великій відстані від Росії. Скоріше за все, всередині суден була закладена вибухівка, яку активували дистанційно. Технологічно це можливо з будь-якої точки світу", — каже Андрій Риженко.

На думку експерта, ці інциденти можуть бути сигналом для тіньового нафтового флоту, який використовує Росія для обходу санкцій. За його словами, такі атаки обмежують рух танкерів і змушують компанії переглядати ризики транспортування російської нафти.

"Росія щомісяця отримує 32-35 мільярдів доларів від продажу нафти та газу. Більшість цих коштів іде на ведення війни. Тому міжнародні санкції та інші заходи, спрямовані на обмеження роботи "тіньового флоту", є важливими. Уже зараз спостерігається зниження доходів від експорту енергоресурсів", — зазначив Риженко.

Знищення логістики РФ

Він також порівняв ситуацію з боротьбою проти піратства у Аденській затоці, яка стала успішною завдяки комплексним заходам — від військових операцій до фінансових санкцій. Андрій Риженко вважає, що схожі методи можуть бути застосовані і для знищення російської нафтової логістики. Адже вже деякі танкерні компанії посилюють заходи безпеки, а страхові фірми переглядають ризики для суден, що заходять у російські порти.

Додамо, що нафтові танкери зазнали вибухів у різних частинах Середземного моря. Грецький танкер вибухнув у порту на півночі Італії, другий постраждав біля турецького порту Джейхан, а третій — біля берегів Лівії. Всі ці судна раніше заходили до російських портів.

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти "тіньового флоту" РФ. Також в боротьбі з тіньовим флотом РФ Україну підтримують Естонія та ЄС.