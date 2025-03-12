Мазут дістався Одеси - забруднення пляжу

Катастрофа в морі — російський мазут вже на одеських пляжах
Місцеві мешканці помітили мазут на піску на одномуз одеських пляжів. Скоріш за все, це залишки нафтопродуктів з російських танкерів "Вологонєфть", які потерпіли судотрощу у Чорному морі.
Відео з мазутом на пляжі шириться соцмережами.
Мазут в Одесі
На відео можна побачити, як небайдужа одеситка збирає мазут з одеського пляжу у пакети, два з яких вже майже заповнені. Проте море постійно продовжує прибивати волнами до берега залишки нафтопродуктів. Тому жінка просить городян не залишатися осторонь, а допомогти.
"Він все прибуває і прибуває, на берег вибрасує його. Треба йти і збирати потрохи, бо незрозуміло як воно буде далі. Беріть гумові перчатки, пластикові пакети і потрохи збираємо", — каже на відео одеситка, яка знайшла мазут.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про еколога, який звинуватив Міндовкілля у саботажі. А також про збитки від розливу мазуту у Чорному морі.
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