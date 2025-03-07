Погибших от мазута птиц в Одесской области не исследуют

Волонтеры убирают мазут. Фото: ВВС

Минэкологии Украины и Госпродпотребслужба саботируют свои обязанности и не хотят брать погибшую от мазута птицу на исследование. Чиновники обосновывают отказ опасностью птичьего гриппа.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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Отказ исследовать

Речь идет о первой птице, которую нашли еще в январе в Тузловских лиманах — большой поганке. Ученые хотели исследовать животное, чтобы доказать, что оно погибло именно от мазута. Однако им ответили, что согласно поручению Минприроды таких птиц следует передавать сразу на исследование в Госпродпотребслужбу на наличие возбудителей инфекции.

"И это, по нашему мнению, было признаком явного саботажа государственного учреждения по установлению физико-химических свойств нефтепродукта и причин загрязнения во время масштабной аварии танкеров РФ", — пишет эколог Иван Русев.

Красношейная гагара

Редкую красношейную гагару, которую экологи нашли позже, сразу взяли якобы на изучение относительно возбудителей инфекции. Однако после этого ученые получили письмо от Госпродпотребслужбы, в котором говорится, что они птицу вообще не исследовали и просто уничтожили, даже не передав образцы мазута в экоинспекцию.

"Птицы в мазуте, которых наш нацпарк находит, абсолютно не интересуют и не беспокоят чиновников, несмотря на то, что экологической спецпрокуратурой открыто уголовное производство", — добавляет Иван Русев.

Мазут не исследуют

Сами остатки нефтепродуктов в Минэкологии также отказались исследовать, ссылаясь на то, что он был неправильно отобран. Украинский научный центр экологии моря предоставил ученым точно такой же ответ.

Напомним, недавно мы писали об ущербе от экологической катастрофы в Черном море. А также о том, что грозит белым ангелам Одесской области.