Сложная жизнь цапель в Одесской области — подробности

Цапля в тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Цапли, поселившиеся в Тузловских лиманах, ищут убежища от холода и хищников. Экологи продолжают следить за необычными птицами, которые поселились в Одесской области.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

Холод и дикие звери

Сейчас ночью в феврале еще до -10 °C. Птицы каждую ночь ищут укрытия, чтобы уберечься от холода и ночных хищников. Из-за низких температур цапли нуждаются в энергии от пищи, которую они активно ищут. Едят они в основном жителей водоемов. Однако экологи также время от времени их подкармливают, чтобы сохранить популяцию.

"Если птицы-разведчики донесли информацию, что на каком-то участке некоторых солоноватоводных Тузловских лиманов сформировалась прорубь и там заявились мелкие рыбки, то там вскоре обязательно появится целая стая желающих пернатых, среди которых и невероятно белые цапли, похожие на белых ангелов", — пишет Иван Русев.

Напомним, недавно мы писали о краснокнижной птице, которая погибла от мазута. А также о возвращении бакланов в Тузловские лиманы.