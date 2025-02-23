На Тузловских лиманах появились бакланы - что известно

Птичка баклан. Фото иллюстративное: pixabay

Несмотря на войну и постоянные угрозы, природа продолжает жить своим ритмом. В национальном парке "Тузловские лиманы" уже появились первые бакланы в брачном наряде. Они прилетают сюда не для гнездования, а за добычей, и уже начали активную охоту.

Об этом в воскресенье, 23 февраля, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

Читайте также:

Сообщение эколога Ивана Русева. Фото: скриншот

Бакланы в нацпарке в Одесской области

По словам эколога, большие бакланы, которые уже находятся в брачном оперении, массово прилетают сюда на поиски рыбы. Их стаи в полете и на воде стали привычным явлением в последние недели.

"На Тузловских лиманах они не гнездятся, но прибрежные воды с большим количеством рыбы являются для них прекрасным местом для охоты и отдыха. Их можно увидеть на косах и песчаных островах, где они собираются после удачной ловли", — объясняет Русев.

Эколог добавляет, что бакланы обладают уникальными способностями охотников. Они летают быстро, используя свои широкие крылья размахом до 140 см, а их силуэт в воздухе напоминает крест. Благодаря крючковатому клюву они легко ловят рыбу, а во время ныряния могут погружаться на глубину до 10 метров, задерживая дыхание до двух минут.

Бакланы в небе. Фото: Иван Русев

Где гнездятся бакланы

Ближайшие места, где гнездятся бакланы, — это Нижнеднестровский национальный природный парк и Дунайский биосферный заповедник. Однако именно на Тузловских лиманах они формируют большие охотничьи стаи.

"Как только разведчики находят косяки рыбы, к месту охоты сразу собирается несколько тысяч этих уникальных рыбаков. К ним присоединяются также чайки. Весной их численность в прибрежной зоне моря может достигать 5 000 особей, а осенью — до 15 000", — пишет Русев.

Сейчас ученые парка, которые следят за экологической ситуацией, фиксируют не только возвращение птиц, но и возможные загрязнения побережья.

Птицы над лиманами. Фото: Иван Русев

Напомним, мы писали, почему стоит посетить мировую столицу радуги Гавайи. А также рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние.