На Тузлівських лиманах з’явилися баклани — що відомо

Пташка баклан. Фото ілюстративне: pixabay

Попри війну та постійні загрози, природа продовжує жити своїм ритмом. У національному парку "Тузлівські лимани" вже з’явилися перші баклани у шлюбному вбранні. Вони прилітають сюди не для гніздування, а за здобиччю, і вже почали активне полювання.

Про це у неділю, 23 лютого, розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

Читайте також:

Допис еколога Івана Русєва. Фото: скриншот

Баклани у нацпарку на Одещині

За словами еколога, великі баклани, які вже перебувають у шлюбному оперенні, масово прилітають сюди на пошуки риби. Їхні зграї в польоті та на воді стали звичним явищем останніми тижнями.

"На Тузлівських лиманах вони не гніздяться, але прибережні води з великою кількістю риби є для них чудовим місцем для полювання та відпочинку. Їх можна побачити на косах і піщаних островах, де вони збираються після вдалого лову", — пояснює Русєв.

Еколог додає, що баклани мають унікальні здібності мисливців. Вони літають швидко, використовуючи свої широкі крила розмахом до 140 см, а їхній силует у повітрі нагадує хрест. Завдяки гачкуватому дзьобу вони легко ловлять рибу, а під час пірнання можуть занурюватися на глибину до 10 метрів, затримуючи дихання до двох хвилин.

Баклани в небі. Фото: Іван Русєв

Де гніздяться баклани

Найближчі місця, де гніздяться баклани, — це Нижньодністровський національний природний парк та Дунайський біосферний заповідник. Однак саме на Тузлівських лиманах вони формують великі мисливські зграї.

"Як тільки розвідники знаходять косяки риби, до місця полювання одразу збирається кілька тисяч цих унікальних рибалок. До них приєднуються також мартини. Весною їхня чисельність у прибережній зоні моря може сягати 5 000 особин, а восени — до 15 000", — пише Русєв.

Зараз науковці парку, які стежать за екологічною ситуацією, фіксують не лише повернення птахів, а й можливі забруднення узбережжя.

Птахи над лиманами. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, ми писали, чому варто відвідати світову столицю веселки Гаваї. А також розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво.