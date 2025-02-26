Складне життя чапель на Одещині - подробиці

Чапля у тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Чаплі, що поселилися у Тузлівських лиманах шукають притулку від холоду та хижаків. Екологи продовжують слідкувати за незвичайними птахами, які поселилися на Одещині.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Зараз вночі у лютому ще до -10. Птахи у на кожну ніч шукають схованки щоб уберегтись від холоду і нічних хижаків. Через низькі температури чаплі потребують енергії від їжі, яку вони активно шукають. Їдять вони здебільше мешканців водойм. Проте екологи також час від часу їх підгодовують, аби зберегти популяцію.

"Якщо птахи-розвідники донесли інформацію, що на якоїсь ділянці деяких солоноватоводних Тузлівських лиманів сформувалась ополонка і там заявились дрібні рибки, то там незабаром обов'язково з'явиться ціла зграя бажаючих пернатих, серед яких і неймовірно білі чаплі, схожих на білих янголів", — пише Іван Русєв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про червонокнижного птаха, який загинув від мазуту. А також про повернення бакланів у Тузлівські лимани.