Загиблих від мазуту птахів на Одещині не досліджують

Волонтери прибирають мазут. Фото: ВВС

Міндовкілля України та Держпродспоживслужба саботують свої обов'язки та не хочуть брати загиблого від мазуту птаха на дослідження. Посадовці обгрунтовують відмову небезпекою пташиного грипу.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Відмова досліджувати

Йдеться про першого птаха, якого знайшли ще у січні у Тузлівських лиманах — пірникозу велику. Науковці хотіли дослідити тварину, аби довести, що вона загинула саме від мазуту. Проте їм відповіли, що згідно з дорученням Міндовкілля таких птахів слід передавати одразу на дослідження у Держпродспоживслужбу на наявність збудників інфекції.

"І це, на нашу думку, було ознакою явного саботажу державної установи по встановленню фізико-химічних властивостей нафтопродукту та причин забруднення під час масштабної аварії танкерів РФ", — пише еколог Іван Русєв.

Червоношия гагара

Рідкісну червоношию гагару, яку екологи знайшли пізніше, одразу взяли начебто на вивчення щодо збудників інфекції. Проте після того науковці отримали лист від Держпродспоживслужби, в якому йдеться, що вони птаха взагалі не досліджували і просто знищили, навіть не передавши зразки мазуту в екоінспекцію.

"Птахі у мазуті, яких наш нацпарк знаходить, абсолютно не цікавлять і не турбують чиновників, незважаючи на те, що екологічною спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження", — додає Іван Русєв.

Мазут не досліджують

Самі залишки нафтопродуктів у Міндовкіллі також відмовилися досліджувати, посилаючись на те, що він був неправільно відібраний. Український науковий центр екології моря надав науковцям таку ж саму відповідь.

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