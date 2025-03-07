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Одеський еколог заявив про саботаж з боку Мінекології — деталі

7 березня 2025 14:38
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Загиблих від мазуту птахів на Одещині не досліджують
Волонтери прибирають мазут. Фото: ВВС
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Міндовкілля України та Держпродспоживслужба саботують свої обов'язки та не хочуть брати загиблого від мазуту птаха на дослідження. Посадовці обгрунтовують відмову небезпекою пташиного грипу.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Відмова досліджувати

Йдеться про першого птаха, якого знайшли ще у січні у Тузлівських лиманах — пірникозу велику. Науковці хотіли дослідити тварину, аби довести, що вона загинула саме від мазуту. Проте їм відповіли, що згідно з дорученням Міндовкілля таких птахів слід передавати одразу на дослідження у Держпродспоживслужбу на наявність збудників інфекції.

"І це, на нашу думку, було ознакою явного саботажу державної установи по встановленню фізико-химічних властивостей нафтопродукту та причин забруднення під час масштабної аварії танкерів РФ", — пише еколог Іван Русєв.

Червоношия гагара

Рідкісну червоношию гагару, яку екологи знайшли пізніше, одразу взяли начебто на вивчення щодо збудників інфекції. Проте після того науковці отримали лист від Держпродспоживслужби, в якому йдеться, що вони птаха взагалі не досліджували і просто знищили, навіть не передавши зразки мазуту в екоінспекцію.

"Птахі у мазуті, яких наш нацпарк знаходить, абсолютно не цікавлять і не турбують чиновників, незважаючи на те, що екологічною спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження", — додає Іван Русєв.

Мазут не досліджують

Самі залишки нафтопродуктів у Міндовкіллі також відмовилися досліджувати, посилаючись на те, що він був неправільно відібраний. Український науковий центр екології моря надав науковцям таку ж саму відповідь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збитки від екологічної катастрофи в Чорному морі. А також про те, що загрожує білим янголам Одещини.

Одеса птиці нафта Новини Одеси екологія
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