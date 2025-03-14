Воду на пляжах Одессы исследовали на загрязнение

Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа провела исследование воды на пляжах Одессы. По данным экспертизы, опасных загрязнений моря не обнаружено.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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Исследование воды

В районе пляжа "Золотой берег" были отобраны пробы морской воды для проведения исследований на содержание нефтепродуктов. По результатам лабораторных исследований, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в жидкости не обнаружено.

"13 марта 2025 года государственными инспекторами проведено выборочное обследование пляжей города Одессы на предмет новых случаев загрязнения нефтепродуктами. Загрязнений не обнаружено", — говорится в сообщении инспекторов.

Причина проверки

Добавим, экологи решили провести лабораторные исследования воды после того, как в сети появилась видео, на котором одесситка собирает частицы мазута на одесском пляже.

Напомним, недавно мы писали об ущербе от разлива мазута в Черном море. А также о новых последствиях загрязнения акватории Россией.