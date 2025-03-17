Мазут добрался до одесского пляжа "Лузановка"

Мазут на пляже. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На пляже "Лузановка" в Одессе обнаружили мазут с российских танкеров. Отобранные фракции нефтепродукта специалисты уже отправили на лабораторные исследования.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Мазут на одесском пляже

Экологи зафиксировали сгустки мазута размером 8-12 сантиметров на отрезке пляжа более чем на 50 метров. Сейчас специалистами отобраны образцы морской воды для анализа на содержание нефтепродуктов. Кроме того, само загрязняющее вещество вместе с песком также передали на лабораторные исследования в УкрНЦЭМ.

"В случае обнаружения на побережье или в воде сгустков мазута или любых других остатков нефтепродуктов, просим сообщить специалистам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа по телефону (048) 705-40-02 или через приложение "Экоугроза",— говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Напомним, недавно мы писали о предварительной проверке морской акватории Одесской области. А также о том, насколько в нашем городе загрязнен воздух.