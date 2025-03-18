Передача одеського порту РФ навіть не обговорювалася

Одеський порт. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Офісі Президента спростували інформацію, яку розповсюджують у ЗМІ стосовно фігурування одеського порту у перемовинах Трампа та РФ. Його передачу наразі не обговорювали та у подальшому не планують.

Про це повідомляють журналісти видання News.telegraf.

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Заява Офісу Президента

За даними журналістів видання, Офіс президента України не має інформації про те, що контроль над критично важливим портом Одеси є частиною переговорного процесу для закінчення бойових дій. Крім того, таке питання там навіть би не стали розглядати.

"Ми такого не чули і обговорювати це не збираємось", — передають журналісти слова анонімного інформатора.

Припущення журналістів

Нагадаємо, у статті The New York Times журналісти припускають, що Дональд Трамп на перемовинах може обговорювати передачу РФ деяких територій. Зокрема в матеріалі згадується й Одеський порт, оскільки він є стратегічно важливим об'єктом.

"Помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт",— пишуть журналісти The New York Times.

На статтю відреагували і в Одесі. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ніякої передачі порту Одеси нікому не буде. Він також додав, що американські ЗМІ зараз спекулють темою України. Спростували інформацію і в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Сибіга хоче гарантій безпеки для України. А також про те, що буде після припинення вогню.