Одесский порт может фигурировать в переговорах с РФ

Одесский порт. Фото: Новини.LIVE

В сети появилась информация о том, что Трамп на переговорах якобы может согласиться отдать Одесский порт под контроль РФ. Однако отечественные эксперты и политики считают такое предположение журналистов невероятным и далеким от реальности.

Об этом сообщают журналисты The New York Times.

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Предположение журналистов

В статье The New York Times журналисты предполагают, что Дональд Трамп на переговорах может обсуждать передачу РФ некоторых территорий. В частности, в материале упоминается и Одесский порт, поскольку он является стратегически важным объектом. Однако украинские политики этим очень обеспокоены и не согласятся отдавать часть города, добавляют журналисты издания.

"Помощники президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце заявили, что они обеспокоены тем, что господин Трамп может удовлетворить другие желания господина Путина относительно некоторых частей Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт",— пишут журналисты The New York Times.

Часть статьи. Фото: скриншот

Невероятный сценарий

На статью The New York Times отреагировали и в Одессе. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никакой передачи порта Одессы никому не будет. Он также добавил, что американские СМИ сейчас спекулируют темой Украины.

"Поэтому давайте иметь холодный ум и не реагировать истериками на любую публикацию", — добавляет Алексей Гончаренко.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что это недостоверная информация, которой в будущем будет много.

Напомним, недавно мы писали о годовщине удара по Одесскому порту. А также о поврежденных обстрелом суднах.