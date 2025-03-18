Одеський порт може фігурувати в перемованах з РФ

Одеський порт. Фото: Новини.LIVE

У мережі з'явилася інформація щодо того, що Трамп на перемовинах начебто може погодитися віддати Одеський порт під контроль РФ. Проте відчизняні експерти та політики вважають таке припущення журналістів неймовірним та далеким від реальності.

Про це повідомляють журналісти The New York Times.

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Припущення журналістів

У статті The New York Times журналісти припускають, що Дональд Трамп на перемовинах може обговорювати передачу РФ деяких територій. Зокрема в матеріалі згадується й Одеський порт, оскільки він є стратегічно важливим об'єктом. Проте українські політики цим дуже стурбовані та не погодяться віддавати частину міста, додають журналісти видання.

"Помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт",— пишуть журналісти The New York Times.

Частина статті. Фото: скриншот

Неймовірний сценарій

На статтю The New York Times відреагували і в Одесі. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ніякої передачі порту Одеси нікому не буде. Він також додав, що американські ЗМІ зараз спекулють темою України.

"Тому давайте мати холодний розум і не реагувати істериками на будь-яку публікацію", — додає Олексій Гончаренко.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що це недостовірна інформація, якої в майбутньому буде багато.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю удару по Одеському порту. А також про пошкоджені обстрілом судна.