Годовщина удара по одесскому порту — как это было

Владимир Зеленский с Кириакосом Мицотакисом. Фото: Офис президента Украины

Сегодня, 6 марта, год назад российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одесскому порту. В это время там находились Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Новости.LIVE вспоминают удар по Одессе годичной давности.

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Тревогу объявили в 10:41, после чего почти сразу раздался мощный взрыв. Именно в это время в нескольких сотнях метров от места прилета баллистической ракеты "Искандер-М" находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с делегацией и президент Владимир Зеленский.

"Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — сказал тогда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Погибшие и раненые

Из-за атаки по припортовой инфраструктуре, к сожалению, не обошлось без жертв. Три человека погибли, еще несколько были ранены.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, есть погибшие, есть раненые",— покомментировал тогда событие Владимир Зеленский.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночного удара по Одессе. А также о том, как горожане остались без посылок.