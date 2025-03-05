Атакой РФ уничтожено 606 посылок для одесситов - детали

Поврежденное отделение. Фото: Новости.LIVE

Во время вечернего удара дронами по Одессе было разрушено отделение "Новой почты". Из-за этого жители города не получат 606 посылок, уничтоженных во время атаки.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты".

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Клиентам компенсируют убытки

Остались невредимыми только четыре посылки, которые находились в почтомате рядом со зданием. Отправителей об этом уже проинформировали. В "Новой почте" уверяют: все клиенты, чьи отправления были уничтожены, срочно получат компенсации. А само отделение вскоре планируют перевезти в новое помещение.

"Утром на месте работает контейнер для выдачи посылок, которые прибыли на это отделение. В этот момент устанавливаем новое мобильное отделение рядом, которое начнет работать уже с обеда. Работаем над переездом в новое помещение",— пишет соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

Напомним, недавно мы писали о ситуации со светом после обстрела. А также о других последствиях вчерашней атаки.