Атакою РФ знищено 606 посилок для одеситів - деталі

Пошкоджене відділення. Фото: Новини.LIVE

Під час вечірнього удару дронами по Одесі було зруйновано відділення Нової пошти. Через мешканці міста не отримають 606 посилок, знищениних під час атаки.

Про це повідомив співвласник Нової пошти.

Читайте також:

Клієнтам компенсують збитки

Залишилися неушкодженими лише 4 посилки, які знаходились у поштоматі поруч з будівлею. Відправників про це вже проінформовали. У Новій пошті запевняють: усі клієнти, чиї відправлення були знищені, терміново отримають компенсації. А саме відділення невдовзі планують перевезти у нове приміщення.

"Зранку на місці працює контейнер для видачі посилок, які прибули на це відділення. У цей момент встановлюємо нове мобільне відділення поруч, яке почне працювати вже з обіду. Працюємо над переїздом у нове приміщення", — пише співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію зі світлом після обстрілу. А також про інші наслідки вчорашньої атаки.