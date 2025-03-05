Одесситам вернули свет, тепло и воду

Восстанавливают оборудование. Фото: ДТЕК

Ночью враг снова нанес удар по критической инфраструктуре, из-за чего часть одесситов осталась без воды, света и тепла. Однако по состоянию на утро поставки людям уже восстановили.

Об этом сообщает Геннадий Труханов.

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Однако работы продолжаются

Поставки света, тепла и воды после атаки уже вернули, однако в Одессе еще продолжаются плановые ремонтные работы на электросетях. Сегодня их будут проводить по следующим адресам:

Северный РЭС:

4-я Линия на ж/м, 29-50/3,

5-я Линия на ж/м, 26-34,

6-я Линия на ж/м, 25-36,

7-я Линия на ж/м, 3,25-36а,

8-я Линия на ж/м, 25-35а,

9-я Линия на ж/м, 25-37,

10-я Линия на ж/м, 19-24,

36-я Линия на ж/м, 1-59,

37-я Линия на ж/м, 1-39,

38-я Линия на ж/м, 1-16а,

39-я Линия на ж/м, 1-30/а/1,

40-я Линия на ж/м, 1-5,

41-я Линия на ж/м, 1-26,

42-я Линия на ж/м, 1-16,

43-я Линия на ж/м, 1-36,

44-я Линия на ж/м, 1-51,

45-я Линия на ж/м, 1-36,

46-я Линия на ж/м, 1-35,

47-я Линия на ж/м, 1-31,

48-я Линия на ж/м, 1-28,

49-я Линия 1-27,

50-я Линия на ж/м, 1-28,

51-я Линия на ж/м, 1-27,

53-я Линия на ж/м, 2,

54-я Линия на ж/м, 1-15,

55-я Линия на ж/м, 1-7,

А. Мицкевича, 1-35,

Вишневая, 1-43а,

Демьянова, 1-13а,

Днепровская, 1-40,

Донецкая, 1-4,

Ж. Кюри, 1-25,

И. Луценко, 38-56,

Капитана Кузнецова, 71а-90,

Керченская, 8-34,

Конноармейская, 2-57,

Куницы, 5-17,

Бахмутская, 1-95,

Л.Украинки, 1-28, 86а,

Котлеевская, 13-18,

Луцкая, 1-135,

Мелитопольская, 1-58а,

Мицкевича, 9, 20,

Одесская, 2, 12, 58/корп.9,

Победы, 1-87,

Песочная, 1-172,

Ракетная, 1-18,

Рельефная, 1-35,

Раздольная, 1-74,

Р.Шухевича, 9-24,

Мариупольская, 1-19а,

Серогодского, 1-73/корп.1,

Симферопольская, 1-24,

Соляная, 1-85,

Степная, 1-14,

Центральная, 2-38,

Шептицкого, 4-93,

Яблочная, 1-4,

переулок Вишневый, 2а-14а,

переулок Песочный, 1-4,

просп. Князя Владимира Великого, 1а-59.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о том, как одесситы пережили зиму.