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После обстрела — ситуация в Одессе со светом, теплом и водой

5 марта 2025 10:28
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситам вернули свет, тепло и воду
Восстанавливают оборудование. Фото: ДТЕК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью враг снова нанес удар по критической инфраструктуре, из-за чего часть одесситов осталась без воды, света и тепла. Однако по состоянию на утро поставки людям уже восстановили.

Об этом сообщает Геннадий Труханов.

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Однако работы продолжаются

Поставки света, тепла и воды после атаки уже вернули, однако в Одессе еще продолжаются плановые ремонтные работы на электросетях. Сегодня их будут проводить по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 4-я Линия на ж/м, 29-50/3,
  • 5-я Линия на ж/м, 26-34,
  • 6-я Линия на ж/м, 25-36,
  • 7-я Линия на ж/м, 3,25-36а,
  • 8-я Линия на ж/м, 25-35а,
  • 9-я Линия на ж/м, 25-37,
  • 10-я Линия на ж/м, 19-24,
  • 36-я Линия на ж/м, 1-59,
  • 37-я Линия на ж/м, 1-39,
  • 38-я Линия на ж/м, 1-16а,
  • 39-я Линия на ж/м, 1-30/а/1,
  • 40-я Линия на ж/м, 1-5,
  • 41-я Линия на ж/м, 1-26,
  • 42-я Линия на ж/м, 1-16,
  • 43-я Линия на ж/м, 1-36,
  • 44-я Линия на ж/м, 1-51,
  • 45-я Линия на ж/м, 1-36,
  • 46-я Линия на ж/м, 1-35,
  • 47-я Линия на ж/м, 1-31,
  • 48-я Линия на ж/м, 1-28,
  • 49-я Линия 1-27,
  • 50-я Линия на ж/м, 1-28,
  • 51-я Линия на ж/м, 1-27,
  • 53-я Линия на ж/м, 2,
  • 54-я Линия на ж/м, 1-15,
  • 55-я Линия на ж/м, 1-7,
  • А. Мицкевича, 1-35,
  • Вишневая, 1-43а,
  • Демьянова, 1-13а,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Ж. Кюри, 1-25,
  • И. Луценко, 38-56,
  • Капитана Кузнецова, 71а-90,
  • Керченская, 8-34,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Куницы, 5-17,
  • Бахмутская, 1-95,
  • Л.Украинки, 1-28, 86а,
  • Котлеевская, 13-18,
  • Луцкая, 1-135,
  • Мелитопольская, 1-58а,
  • Мицкевича, 9, 20,
  • Одесская, 2, 12, 58/корп.9,
  • Победы, 1-87,
  • Песочная, 1-172,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-35,
  • Раздольная, 1-74,
  • Р.Шухевича, 9-24,
  • Мариупольская, 1-19а,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная, 1-85,
  • Степная, 1-14,
  • Центральная, 2-38,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Яблочная, 1-4,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • просп. Князя Владимира Великого, 1а-59.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о том, как одесситы пережили зиму.

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