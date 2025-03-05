Одесситам вернули свет, тепло и воду

После обстрела — ситуация в Одессе со светом, теплом и водой
5 марта 2025 10:28
Восстанавливают оборудование. Фото: ДТЕК
Ночью враг снова нанес удар по критической инфраструктуре, из-за чего часть одесситов осталась без воды, света и тепла. Однако по состоянию на утро поставки людям уже восстановили.
Об этом сообщает Геннадий Труханов.
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Однако работы продолжаются
Поставки света, тепла и воды после атаки уже вернули, однако в Одессе еще продолжаются плановые ремонтные работы на электросетях. Сегодня их будут проводить по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 4-я Линия на ж/м, 29-50/3,
- 5-я Линия на ж/м, 26-34,
- 6-я Линия на ж/м, 25-36,
- 7-я Линия на ж/м, 3,25-36а,
- 8-я Линия на ж/м, 25-35а,
- 9-я Линия на ж/м, 25-37,
- 10-я Линия на ж/м, 19-24,
- 36-я Линия на ж/м, 1-59,
- 37-я Линия на ж/м, 1-39,
- 38-я Линия на ж/м, 1-16а,
- 39-я Линия на ж/м, 1-30/а/1,
- 40-я Линия на ж/м, 1-5,
- 41-я Линия на ж/м, 1-26,
- 42-я Линия на ж/м, 1-16,
- 43-я Линия на ж/м, 1-36,
- 44-я Линия на ж/м, 1-51,
- 45-я Линия на ж/м, 1-36,
- 46-я Линия на ж/м, 1-35,
- 47-я Линия на ж/м, 1-31,
- 48-я Линия на ж/м, 1-28,
- 49-я Линия 1-27,
- 50-я Линия на ж/м, 1-28,
- 51-я Линия на ж/м, 1-27,
- 53-я Линия на ж/м, 2,
- 54-я Линия на ж/м, 1-15,
- 55-я Линия на ж/м, 1-7,
- А. Мицкевича, 1-35,
- Вишневая, 1-43а,
- Демьянова, 1-13а,
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Ж. Кюри, 1-25,
- И. Луценко, 38-56,
- Капитана Кузнецова, 71а-90,
- Керченская, 8-34,
- Конноармейская, 2-57,
- Куницы, 5-17,
- Бахмутская, 1-95,
- Л.Украинки, 1-28, 86а,
- Котлеевская, 13-18,
- Луцкая, 1-135,
- Мелитопольская, 1-58а,
- Мицкевича, 9, 20,
- Одесская, 2, 12, 58/корп.9,
- Победы, 1-87,
- Песочная, 1-172,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-35,
- Раздольная, 1-74,
- Р.Шухевича, 9-24,
- Мариупольская, 1-19а,
- Серогодского, 1-73/корп.1,
- Симферопольская, 1-24,
- Соляная, 1-85,
- Степная, 1-14,
- Центральная, 2-38,
- Шептицкого, 4-93,
- Яблочная, 1-4,
- переулок Вишневый, 2а-14а,
- переулок Песочный, 1-4,
- просп. Князя Владимира Великого, 1а-59.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о том, как одесситы пережили зиму.
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