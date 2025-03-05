Одеситам повернули світло, тепло і воду

Відновлюють обладнання. Фото: ДТЕК

Вночі ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі, через що частина одеситів лишилася води, світла та тепла. Проте станом на ранок постачання людям вже відновили.

Про це повідомляє Геннадій Труханов.

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Проте роботи тривають

Постачання світла, тепла та води після атаки вже повернули, проте в Одесі ще тривають планові ремонтні роботи на елекромережах. Сьогодні їх проводитимуть за такими адресами:

Північний РЕМ:

4-та Лінія на ж/ м, 29-50/3,

5-та Лінія на ж/ м, 26-34,

6-та Лінія на ж/ м, 25-36,

7-ма Лінія на ж/ м, 3,25-36а,

8-ма Лінія на ж/ м, 25-35а,

9-та Лінія на ж/ м, 25-37,

10-та Лінія на ж/ м, 19-24,

36-та Лінія на ж/ м, 1-59,

37-ма Лінія на ж/ м, 1-39,

38-ма Лінія на ж/ м, 1-16а,

39-та Лінія на ж/ м, 1-30/а/1,

40-ва Лінія на ж/ м, 1-5,

41-ша Лінія на ж/ м, 1-26,

42-га Лінія на ж/ м, 1-16,

43-тя Лінія на ж/ м, 1-36,

44-та Лінія на ж/ м, 1-51,

45-та Лінія на ж/ м, 1-36,

46-та Лінія на ж/ м, 1-35,

47-ма Лінія на ж/ м, 1-31,

48-ма Лінія на ж/ м, 1-28,

49-та Лінія 1-27,

50-та Лінія на ж/ м, 1-28,

51-ша Лінія на ж/ м, 1-27,

53-тя Лінія на ж/ м, 2,

54-та Лінія на ж/ м, 1-15,

55-та Лінія на ж/ м, 1-7,

А. Міцкевича, 1-35,

Вишнева, 1-43а,

Дем’янова, 1-13а,

Дніпровська, 1-40,

Донецька, 1-4,

Ж. Кюрі,1-25,

І. Луценка, 38-56,

Капітана Кузнєцова, 71а-90,

Керченська, 8-34,

Кінноармійська, 2-57,

Куниці, 5-17,

Бахмутська, 1-95,

Л.Українки, 1-28, 86а,

Котлєєвська, 13-18,

Луцька, 1-135,

Мелітопольська, 1-58а,

Міцкевича, 9, 20,

Одеська, 2, 12, 58/корп.9,

Перемоги, 1-87,

Пісочна, 1-172,

Ракетна, 1-18,

Рельєфна, 1-35,

Роздольна, 1-74,

Р.Шухевича, 9-24,

Маріупольська, 1-19а,

Серогодського, 1-73/корп.1,

Сімферопольська, 1-24,

Соляна, 1-85,

Степова, 1-14,

Центральна, 2-38,

Шептицького, 4-93,

Яблучна, 1-4,

пров. Вишневий, 2а-14а,

пров. Пісочний, 1-4,

просп. Князя Володимира Великого, 1а-59.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про те, як одесити пережили зиму.