С какими трудностями столкнулись одесситы зимой

Одесситы идут по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

Каждой зимой украинцы сталкиваются с новыми вызовами. И нынешняя зима не стала исключением. Несмотря на прогнозы сложной ситуации со светом, теплом и газом, одесситы смогли пережить эти три месяца без существенных отключений, а главное — с теплом в домах.

Какие же самые сложные трудности постигли горожан этой зимой, узнали журналисты Новини.LIVE.

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Мнения одесситов разделились. Кто-то отмечал, что зима была очень тяжелой, другие все же сказали, что в целом все было нормально. Владислав также присоединился к этим словам, отметив, что все в порядке, потому что он работал из дома.

"Нормально, сидел дома, все время работал, поэтому в общем все в порядке", — говорит Владислав.

Одессит Владислав, о том как пережил зиму. Фото: Новини.LIVE

В феврале Одессу накрыли самые большие холода и морозы, что стало неожиданностью для жителей города. Но, Надежда отмечает, что несмотря на холод, зима прошла довольно спокойно.

"Хорошо пережили, хотя и очень холодно было, потому что февраль оказался очень холодным месяцем, а так в принципе все хорошо", — добавила Надежда.

Жительница города Надежда о холодах в феврале. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на коммуналку

Каждый год зимой остро встает вопрос роста тарифов на коммунальные услуги. Для многих одесситов это стало одним из главных вызовов сезона.

"Тяжело, цены растут. Самой сложной была коммуналка, ну и подорожание на все", — призналась Екатерина.

Одесситка Надежда о ценах на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Сложно пришлось и пенсионерам. Татьяна поделилась, что ее небольшая пенсия едва покрывает расходы на коммунальные платежи, не оставляя средств на другие нужды.

"Пережили, спасибо, что была теплая зима. Самое сложное было во время обстрелов, это неприятно, хотелось бы лучше. Цены конечно впитывают, пенсия у меня 2700 грн, ее не хватает ни на что, только заплатить за коммуналку, а на продукты и все остальное уже нет", — рассказала Татьяна.

Одесситка Татьяна о высокой цене на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Обстрелы Одессы

Февраль принес горожанам очередное испытание — вражеские атаки, которые стали еще одним тяжелым фактором этой зимы. Ольга отметила, что кроме роста цен, все же самым сложным испытанием были обстрелы.

"Самое сложное, это прилеты, дроны, немного шумно было. Ну и цены, а так, зима слава Богу, была теплой", — делится Ольга.

Жительница города Ольга об обстрелах. Фото: Новини.LIVE

Тамара поддерживает это мнение. Добавляя, что больше всего болит не только из-за обстрелов, но и из-за потерь на фронте.

"На нервах, самое сложное это были обстрелы, ну и то, что ребята погибают", — говорит Тамара.

Одесситка Татьяна о тяжелой ситуации на фронте. Фото: Новини.LIVE

Зиму одесситы пережили по-разному, но все отмечают, что главными вызовами стали высокие коммунальные тарифы, рост цен и вражеские обстрелы. Однако впереди весна — пора тепла и новых надежд, которая принесет украинцам немного облегчения и света в жизнь.

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