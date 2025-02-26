Як рятували одесита, який вранці тонув

Хвилі на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесита, що купався вранці на Ланжероні, унесло в море під час шторму. Проте перехожі вчасно зреагували та врятували його.

Відео з інцидентом шириться соцмережами.

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Чоловік вирішив зранку піти покупатись, попри потужні хвилі. Одесита вже почало уносити в море, коли його помітили перехожі. Небайдужі люди кинули рятувальний круг, за який пловцю вдалося ухватитися, завдяки чому його врешті-решт витягнули з води.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення бакланів у Тузлівські лимани. А також про стан води у Чорному морі.