Аналіз води Чорного моря — які результати

Чорне море з узбережжя Одеси. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Вже у двох районах Одеської області було знайдено мазут із російських танкерів. Поки що серйозних наслідків для нашого регіону він не приніс, але небезпека залишається. У зв'язку з цим проводиться моніторинг морської води в акваторії одеської затоки.

Про це заявив під час брифінгу в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владислава Хрущ.

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Аналіз води

Аналіз морської води на наявність нафтопродуктів засвідчив негативний результат. Це означає, що на сьогодні стан Чорного моря поблизу Одеси не викликає побоювань. Проби були взяті на шести ділянках — пляжі у Фонтанській ОТГ, Ланжероні, пляжі "Золотий берег" на 16 станції Великого Фонтану, Затоці, а також у Приморському та Лимані. Екологи попереджають, що ситуація може різко змінитися, як тільки температура повітря стане теплішою.

Масштаби забруднення

Державна екологічна інспекція оцінила масштаби забруднення мазутом із російських танкерів. Площа, на яку викинуло залишки нафтопродуктів, становила від 0,5 до 2 метрів, та її протяжність — 1 214 метрів на узбережжі Чорного моря. Наразі нафтопродукти частково опустилися на дно, тому на поверхні їх відстежити неможливо.

Відшкодування збитків

Щоб довести походження мазуту, потрібно взяти проби речовини на Одеському узбережжі та у місці, де сталася катастрофа, а потім порівняти. Цим планують зайнятися правоохоронні органи, кажуть екологи.

"З першого дня події ситуація перебуває на постійному контролі спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської області та вся інформація та матеріали, які є в інспекції. Це ляже в основу для надання країні-гресору вимог щодо відшкодування збитків на користь України для відновлення нашої екосистеми", — зазначив в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владислав Хрущ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які заходи готують на Одещині, щоб протидіяти російському мазуту. А також про наслідки екологічної катастрофи в Краснодарському краї РФ.