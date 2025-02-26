Как спасали одессита, который утром тонул

На Ланжероне спасли одессита, который решил искупаться в море
Одессита, который купался утром на Ланжероне, унесло в море во время шторма. Однако прохожие вовремя среагировали и спасли его.
Видео с инцидентом распространяется по соцсетям.
Чуть не утонул
Мужчина решил утром пойти искупаться, несмотря на мощные волны. Одессита уже начало уносить в море, когда его заметили прохожие. Неравнодушные люди бросили спасательный круг, за который пловцу удалось ухватиться, благодаря чему его в конце концов вытащили из воды.
Напомним, недавно мы писали о возвращении бакланов в Тузловские лиманы. А также о состоянии воды в Черном море.
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