З якими труднощами зіткнулися одесити зимою

Одесити йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE

Кожної зими українці стикаються з новими викликами. І цьогорічна зима не стала винятком. Попри прогнози складної ситуації зі світлом, теплом та газом, одесити змогли пережити ці три місяці без суттєвих відключень, а головне — з теплом у домівках.

Які ж найскладніші труднощі спіткали містян цієї зими, дізнались журналісти Новини.LIVE.

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Думки одеситів розділилися. Хтось зазначав, що зима була дуже важкою, інші все ж таки сказали, що загалом все було нормально. Владислав також долучився до цих слів, зазначаючи, що все в порядку, тому що він працював із дому.

"Нормально, сидів вдома, весь час працював, тому в загальному все в порядку", — каже Владислав.

Одесит Владислав про те, як пережив зиму. Фото: Новини.LIVE

В лютому Одесу накрили найбільші холоди та морози, що стало несподіванкою для жителів міста. Але пані Надія відзначає, що попри холод, зима минула доволі спокійно.

"Добре пережили, хоча і дуже холодно було, тому що лютий виявився дуже холодним місяцем, а так в принципі все добре", — додала Надія.

Жителька міста Надія про холоди в лютому. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на комуналку

Щороку взимку гостро постає питання зростання тарифів на комунальні послуги. Для багатьох одеситів це стало одним із головних викликів сезону.

"Тяжко, ціни ростуть. Найскладнішою була комуналка, ну і подорожчання на все", — зізналась Катерина.

Одеситка Надія про ціни на комуналку. Фото: Новини.LIVE

Складно довелося і пенсіонерам. Пані Тетяна поділилася, що її невелика пенсія ледве покриває витрати на комунальні платежі, не залишаючи коштів на інші потреби.

"Пережили, дякуємо, що була теплою зима. Найскладніше було під час обстрілів це неприємно, хотілося б краще. Ціни звичайно вбирають, пенсія у мене 2700 грн, її не вистачає ні на що, тільки заплатити за комуналку, а на продукти і все інше вже ні", — розповіла Тетяна.

Одеситка Тетяна про високу ціну на комуналку. Фото: Новини.LIVE

Обстріли Одеси

Лютий приніс містянам чергове випробування — ворожі атаки, які стали ще одним важким фактором цієї зими. Пані Ольга зазначила, що окрім зростання цін, все ж таки найскладнішим випробуванням були обстріли.

"Найскладніше, це прильоти, дрони, трохи шумно було. Ну і ціни, а так, зима слава Богу, була теплою", — ділиться Ольга.

Жителька міста Ольга про обстіли. Фото: Новини.LIVE

Пані Тамара підтримує цю думку. Додаючи, що найбільше болить не тільки через обстріли, а й через втрати на фронті.

"На нервах, найскладніше це були обстріли, ну і те що хлопці гинуть", — каже Тамара.

Одеситка Тетяна про важку ситуацію на фронті. Фото: Новини.LIVE

Зиму одесити пережили по-різному, але всі відзначають, що головними викликами стали високі комунальні тарифи, зростання цін та ворожі обстріли. Проте попереду весна — пора тепла і нових надій, яка принесе українцям трохи полегшення та світла у життя.

Раніше ми писали, що тисячі одеситів залишилися без води. А також, що на Ланжероні врятували одесита, який вирішив скупатися в морі.