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Аварійні відключення світла в Одесі та області — рекомендації

26 лютого 2025 12:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Аварійні відключення світла на Одещині — деталі
Лампочка у руці. Фото ілюстративне: lemanso
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Одещині та Дніпропетровщині сьогодні, 26 лютого, застосовують вимушені відключення світла. Тому в Обленерго закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 19:00.

Про це повідомляє Укренерго.

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Причини

Потрібно зазначити, що в ДТЕК Одеські електромережі заявили, що ці обмеження в основному стосуються Київського району Одеси. Усе через ремонти на об'єктах, які постраждали внаслідок нещодавніх  обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

Споживання енергії знизилося

Ремонтні роботи у зазначених регіонах тривають. В Укренерго додають: споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у вівторок. Причина — підвищення температури повітря у кількох регіонах України. 

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про вартість світла у березні.

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