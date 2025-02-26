Аварійні відключення світла на Одещині — деталі

Лампочка у руці. Фото ілюстративне: lemanso

На Одещині та Дніпропетровщині сьогодні, 26 лютого, застосовують вимушені відключення світла. Тому в Обленерго закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 19:00.

Про це повідомляє Укренерго.

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Причини

Потрібно зазначити, що в ДТЕК Одеські електромережі заявили, що ці обмеження в основному стосуються Київського району Одеси. Усе через ремонти на об'єктах, які постраждали внаслідок нещодавніх обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Споживання енергії знизилося

Ремонтні роботи у зазначених регіонах тривають. В Укренерго додають: споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня — у вівторок. Причина — підвищення температури повітря у кількох регіонах України.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про вартість світла у березні.