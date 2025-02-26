Аварийные отключения света в Одесской области - детали

Аварийные отключения света в Одессе и области — рекомендации
В Одесской и Днепропетровской областях, сегодня 26 февраля, применяют вынужденные отключения из-за света. Поэтому в Облэнерго призывают включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 19:00.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Причины
Следует отметить, что в ДТЭК Одесские электросети заявили, что эти ограничения в основном касаются Киевского района Одессы. Все из-за ремонтов на объектах, пострадавших в результате недавних обстрелов. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Потребление энергии снизилось
Ремонтные работы в указанных регионах продолжаются. В Укрэнерго добавляют: потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина — повышение температуры воздуха в нескольких регионах Украины.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о стоимости света в марте.
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