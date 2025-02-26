Аварийные отключения света в Одесской области - детали

Лампочка в руке. Фото иллюстративное: lemanso

В Одесской и Днепропетровской областях, сегодня 26 февраля, применяют вынужденные отключения из-за света. Поэтому в Облэнерго призывают включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 19:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Причины

Следует отметить, что в ДТЭК Одесские электросети заявили, что эти ограничения в основном касаются Киевского района Одессы. Все из-за ремонтов на объектах, пострадавших в результате недавних обстрелов. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Потребление энергии снизилось

Ремонтные работы в указанных регионах продолжаются. В Укрэнерго добавляют: потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина — повышение температуры воздуха в нескольких регионах Украины.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о стоимости света в марте.