Ціни на світло у лютому для Одеситів

Платеж за коммунальные. Фото: Новости. LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Жителі Одеси стежать за можливим зростанням тарифів на світло, адже в умовах економічної нестабільності будь-яке підвищення цін викликає занепокоєння. Поспішимо заспокоїти містян: до кінця опалювального сезону тариф на електроенергію підвищувати не будуть.

Новини.LIVE розповідають, скільки одеситам доведеться витрачати на електрику у лютому.

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Тарифи у лютому

Під час опалювального сезону для побутових споживачів вартість світла буде такою самою, яку встановили ще у черві. А саме:

4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;

2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс.).

Додамо, Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час — з 23:00 до 07:00. Саме у ці години електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Нагадаю, нещодавно ми писали про ціни на світло у 2025-му. А також про вартість води для одеситів у лютому.

