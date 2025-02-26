Тисячі одеситів знову без води

Тисячі одеситів залишилися без води — адреси бюветів
Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 20:00 постачання абонентам обіцяють відновити.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Де саме відключили воду
До 14:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Генуезька — усі будинки;
- вул. Аркадійське плато — усі будинки;
- пров. Курортний — усі будинки;
- вул. Тіниста — усі будинки.
До 18:30 без води будуть жителі:
- вул. Давида Ойстраха, 3-9 — усі будинки.
- До 20:00 без водопостачання будуть:
- вул. Левітана, 32 -147 — усі будинки;
- 1-18 Лінія Люстдорфської дороги;
- вул. Академіка Вернадського, 16-63 — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога, 144-146 — усі будинки.
Адреси бюветів
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про священника, який вчив ухилянтів тікати по воді.
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