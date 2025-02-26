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Тисячі одеситів залишилися без води — адреси бюветів

26 лютого 2025 12:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів знову без води
Кран без води. Фото ілюстративне: Суспільне
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 20:00 постачання абонентам обіцяють відновити.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 14:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Генуезька — усі будинки; 
  • вул. Аркадійське плато — усі будинки; 
  • пров. Курортний — усі будинки; 
  • вул. Тіниста — усі будинки. 

До 18:30 без води будуть жителі:

  • вул. Давида Ойстраха, 3-9 — усі будинки.
  • До 20:00 без водопостачання будуть: 
  • вул. Левітана, 32 -147 — усі будинки;
  • 1-18 Лінія Люстдорфської дороги;
  • вул. Академіка Вернадського, 16-63 — усі будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога, 144-146 — усі будинки.

Адреси бюветів

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про священника, який вчив ухилянтів тікати по воді.

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