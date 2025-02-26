Тисячі одеситів знову без води

Кран без води. Фото ілюстративне: Суспільне

Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 20:00 постачання абонентам обіцяють відновити.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Генуезька — усі будинки;

вул. Аркадійське плато — усі будинки;

пров. Курортний — усі будинки;

вул. Тіниста — усі будинки.

До 18:30 без води будуть жителі:

вул. Давида Ойстраха, 3-9 — усі будинки.

До 20:00 без водопостачання будуть:

вул. Левітана, 32 -147 — усі будинки;

1-18 Лінія Люстдорфської дороги;

вул. Академіка Вернадського, 16-63 — усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога, 144-146 — усі будинки.

Адреси бюветів

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на мобільний зв'язок. А також про священника, який вчив ухилянтів тікати по воді.