Тысячи одесситов снова без воды

Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов
Из-за ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 20:00 поставки абонентам обещают возобновить.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Где именно отключили воду
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Генуэзская — все дома;
- ул. Аркадийское плато — все дома;
- переулок Курортный — все дома;
- ул. Тенистая — все дома.
До 18:30 без воды будут жители:
- ул. Давида Ойстраха, 3-9 — все дома.
- До 20:00 без водоснабжения будут:
- ул. Левитана, 32 -147 — все дома;
- 1-18 Линия Люстдорфской дороги;
- ул. Академика Вернадского, 16-63 — все дома;
- ул. Люстдорфская дорога, 144-146 — все дома.
Адреса бюветов
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о священнике, который учил уклонистов бежать по воде.
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