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Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов

26 февраля 2025 12:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов снова без воды
Кран без воды. Фото иллюстративное: Суспільне
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 20:00 поставки абонентам обещают возобновить.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Генуэзская — все дома;
  • ул. Аркадийское плато — все дома;
  • переулок Курортный — все дома;
  • ул. Тенистая — все дома.

До 18:30 без воды будут жители:

  • ул. Давида Ойстраха, 3-9 — все дома.
  • До 20:00 без водоснабжения будут:
  • ул. Левитана, 32 -147 — все дома;
  • 1-18 Линия Люстдорфской дороги;
  • ул. Академика Вернадского, 16-63 — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога, 144-146 — все дома.

Адреса бюветов

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о священнике, который учил уклонистов бежать по воде.

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