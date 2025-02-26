Тысячи одесситов снова без воды

Кран без воды. Фото иллюстративное: Суспільне

Из-за ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 20:00 поставки абонентам обещают возобновить.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Читайте также:

Где именно отключили воду

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Генуэзская — все дома;

ул. Аркадийское плато — все дома;

переулок Курортный — все дома;

ул. Тенистая — все дома.

До 18:30 без воды будут жители:

ул. Давида Ойстраха, 3-9 — все дома.

До 20:00 без водоснабжения будут:

ул. Левитана, 32 -147 — все дома;

1-18 Линия Люстдорфской дороги;

ул. Академика Вернадского, 16-63 — все дома;

ул. Люстдорфская дорога, 144-146 — все дома.

Адреса бюветов

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о священнике, который учил уклонистов бежать по воде.