Тарифы на коммуналку и транспорт в Одессе в марте 2025 года

Мужчина смотрит на квитанцию. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситы получат новые платежки за коммунальные услуги и транспорт. Тарифы на газ, тепло, электроэнергию и воду для одесситов в марте останутся на прежнем уровне. Это связано с действием моратория, который продлится как минимум до конца апреля 2025 года. Однако горожан ждут подорожание проезда.

Новини.LIVE разбирались, сколько одесситам придется платить в марте.

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В марте тарифы на основные коммунальные услуги в Одессе остаются стабильными, однако расходы на транспорт и связь выросли.

Стоимость отопления, воды, газа и электроэнергии

Отопление: 1 813 грн/Гкал — без изменений до конца военного положения + 6 месяцев.

Газ: 7,96 грн/куб. м ("Нафтогаз"), доставка — 1,308 грн/куб. м.

Вода: поставка — 14,93 грн/куб. м, водоотвод — 14,37 грн/куб. м.

Электроэнергия: 4,32 грн/кВт-ч для большинства потребителей, 2,64 грн/кВт-ч для отопления электричеством (до 2000 кВт-ч/мес.). Ночной тариф — вдвое дешевле с 23:00 до 07:00.

Вывоз мусора

Стоимость зависит от компании:

Многоэтажки — от 33,99 грн до 35,49 грн/месяц.

Частный сектор — от 58,68 грн до 61,26 грн/месяц.

Транспорт

Трамвай, троллейбус — 15 грн.

Проездной: 420 грн (один вид), 567 грн (оба).

Маршрутки: 20 грн в пределах города, 40 грн — до 6-го км Овидиопольской дороги.

Парковка: 30 грн/час, абонемент — 2 500 грн/месяц или 28 000 грн/год. Льготники — бесплатно.

Кроме этого, отныне проезд из Одессы в Южный значительно подорожает на 20 гривен. Билет будет стоить 70 гривен, вместо 50, как было раньше. Это касается двух междугородних маршрутов — № 67 и 68 (курсирующих на этом направлении).

Мобильная связь в Одессе

Киевстар — тарифы выросли на 25%, еще с декабря среднее повышение — 65 грн.

Vodafone — подорожание на 70-120 грн.

lifecell — изменения тарифов с 5 февраля.

Напомним, в Одесское депо на Слободке прибыл последний из 13 трехсекционных вагонов К1Т306. Также в городе появится такси только для мужчин. Молодой предприниматель обещает качественный объезд блокпостов, алкоголь и спортивные передачи в салоне.