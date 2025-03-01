Тарифи на комуналку і транспорт в Одесі у березні 2025

Чоловік дивиться на квитанцію. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесити отримають нові платіжки за комунальні послуги та транспорт. Тарифи на газ, тепло, електроенергію та воду для одеситів у березні залишаться на попередньому рівні. Це пов’язано з дією мораторію, який триватиме щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак на містян чекають подорожчання проїзду.

Новини.LIVE розбиралися, скільки одеситам доведеться платити у березні.

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У березні тарифи на основні комунальні послуги в Одесі залишаються стабільними, проте витрати на транспорт і зв’язок зросли.

Вартість опалення, води, газу та електроенергії

Опалення: 1 813 грн/Гкал — без змін до кінця воєнного стану + 6 місяців.

Газ: 7,96 грн/куб. м ("Нафтогаз"), доставка — 1,308 грн/куб. м.

Вода: постачання — 14,93 грн/куб. м, водовідведення — 14,37 грн/куб. м.

Електроенергія: 4,32 грн/кВт-год для більшості споживачів, 2,64 грн/кВт-год для опалення електрикою (до 2000 кВт-год/міс.). Нічний тариф — вдвічі дешевший з 23:00 до 07:00.

Вивезення сміття

Вартість залежить від компанії:

Багатоповерхівки — від 33,99 грн до 35,49 грн/місяць.

Приватний сектор — від 58,68 грн до 61,26 грн/місяць.

Транспорт

Трамвай, тролейбус — 15 грн.

Проїзний: 420 грн (один вид), 567 грн (обидва).

Маршрутки: 20 грн у межах міста, 40 грн — до 6-го км Овідіопольської дороги.

Паркування: 30 грн/год, абонемент — 2 500 грн/місяць або 28 000 грн/рік. Пільговики — безплатно.

Окрім цього, від нині проїзд з Одеси до Південного значно подорожчає на 20 гривень. Квиток коштуватиме 70 гривень, замість 50, як було раніше. Це стосується двох міжміських маршрутів — № 67 та 68 (що курсують на цьому напрямку).

Мобільний зв’язок в Одесі

Київстар — тарифи зросли на 25%, ще з грудня середнє підвищення — 65 грн.

Vodafone — подорожчання на 70–120 грн.

lifecell — зміни тарифів з 5 лютого.

Нагадаємо, в Одеське депо на Слобідці прибув останній з 13 трисекційних вагонів К1Т306. Також в місті з'явиться таксі лише для чоловіків. Молодий підприємець обіцяє якісний об'їзд блокпостів, алкоголь та спортивні передачі в салоні.