Новий трамвай прибув до одеського депо - коли почне курсувати

Трамвай К1Т306 Фото ілюстративне: Comments.ua

В Одеське депо на Слобідці прибув останній з 13 трисекційних вагонів К1Т306. Проте курсувати містом новий трамвай поки що не буде.

Про це повідомляє Odesa Mass Transit.

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Останній трамвай

Це останній такий вагон з тих, що Одеса три роки тому замовила у компанії "Татра-Юг". Фінансується будівництво нових трамваїв завдяки кредитній угоді з Європейським інвестиційним банком. Проте поки він буде перебувати у ДЕПО. На даний час містом курсують лише 2 таких транспортних засоби (7013 та 7014). За деякими даними, щоб запустити решту, комунальники чекають на відновлення маршруту № 7 по всій протяжності.

Трамвай К1Т306

Нагадаємо, що вагони К1Т306 у довжину сягають 26 метрів і можуть перевозити до 300 пасажирів одночасно. Їх будують на заводі "Південмаш" в Дніпрі і вони експлуатуються у 22 містах України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду у Миколаєві. А також про оновлення доріжок безпеки на Одещині.