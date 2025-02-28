Новый трамвай прибыл в одесское депо - когда начнет курсировать

В Одессу прибыл последний трехсекционный трамвай — когда запустят
В Одесское депо на Слободке прибыл последний из 13 трехсекционных вагонов К1Т306. Однако курсировать по городу новый трамвай пока не будет.
Об этом сообщает Odesa Mass Transit.
Последний трамвай
Это последний такой вагон из тех, что Одесса три года назад заказала у компании "Татра-Юг". Финансируется строительство новых трамваев благодаря кредитному соглашению с Европейским инвестиционным банком. Однако пока он будет находиться в ДЕПО. В настоящее время по городу курсируют только 2 таких транспортных средства (7013 и 7014). По некоторым данным, чтобы запустить остальные, коммунальщики ждут восстановления маршрута № 7 по всей протяженности.
Трамвай К1Т306
Напомним, что вагоны К1Т306 в длину достигают 26 метров и могут перевозить до 300 пассажиров одновременно. Их строят на заводе "Южмаш" в Днепре и они эксплуатируются в 22 городах Украины.
Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда в Николаеве. А также об обновлении дорожек безопасности в Одесской области.
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