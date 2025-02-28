Новый трамвай прибыл в одесское депо - когда начнет курсировать

Трамвай К1Т306 Фото иллюстративное: Comments.ua

В Одесское депо на Слободке прибыл последний из 13 трехсекционных вагонов К1Т306. Однако курсировать по городу новый трамвай пока не будет.

Об этом сообщает Odesa Mass Transit.

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Последний трамвай

Это последний такой вагон из тех, что Одесса три года назад заказала у компании "Татра-Юг". Финансируется строительство новых трамваев благодаря кредитному соглашению с Европейским инвестиционным банком. Однако пока он будет находиться в ДЕПО. В настоящее время по городу курсируют только 2 таких транспортных средства (7013 и 7014). По некоторым данным, чтобы запустить остальные, коммунальщики ждут восстановления маршрута № 7 по всей протяженности.

Трамвай К1Т306

Напомним, что вагоны К1Т306 в длину достигают 26 метров и могут перевозить до 300 пассажиров одновременно. Их строят на заводе "Южмаш" в Днепре и они эксплуатируются в 22 городах Украины.

Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда в Николаеве. А также об обновлении дорожек безопасности в Одесской области.