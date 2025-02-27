Таксі лише для чоловіків в Одесі

Таксі на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з'явиться таксі лише для чоловіків. Молодий підприємець обіцяє якісний об'їзд блокпостів, алкоголь та спортивні передачі в салоні.

Відео про шириться соцмережами.

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Водій пообіцяв, що буде знати усі місця, де роблять масажі, та навіть обіцяє надати знижку у цих закладах. Крім того, одесит запевнив, що буде об'їжджати усі блокпости ТЦК та поліції.

"В таксі будуть чипси та сухарики. Зробимо екранчик, де будуть спортивні трансляції", — каже водій.

Звідки з'явилась ідея

Одесит вирішив створити таке таксі після того, як кияни створили аналогічний сервіс, але для жінок. Служба Women for Women, яка нещодавно з'явилася в столиці країни перевозить лише жінок та дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водійські курси для ветеранів у Миколаєві. А також про коштовну автівку, яку помітили в Одесі.