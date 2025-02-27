Такси только для мужчин в Одессе

Такси на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе появится такси только для мужчин. Молодой предприниматель обещает качественный объезд блокпостов, алкоголь и спортивные передачи в салоне.

Видео о распространяется по соцсетям.

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Что обещает перевозчик

Водитель пообещал, что будет знать все места, где делают массажи, и даже обещает предоставить скидку в этих заведениях. Кроме того, одессит заверил, что будет объезжать все блокпосты ТЦК и полиции.

"В такси будут чипсы и сухарики. Сделаем экранчик, где будут спортивные трансляции",— говорит водитель.

Откуда появилась идея

Одессит решил создать такое такси после того, как киевляне создали аналогичный сервис, но для женщин. Служба Women for Women, которая недавно появилась в столице страны перевозит только женщин и детей.

Напомним, недавно мы писали о водительских курсах для ветеранов в Николаеве. А также о ценной машине, которую заметили в Одессе.