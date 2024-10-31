Что сделали с водителем, прокатившим работника ТЦК на капоте

Водитель везет военного на капоте. Фото: скриншот

В Одессе судят мужчину, который сбил и прокатил на капоте работника ТЦК, пытавшегося вручить ему повестку. Водитель обвиняется в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из определения Приморского районного суда.

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Детали дела

Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Водителя Mazda 3 остановили на мобильном блок-посте. Когда сотрудник ТЦК подошел к автомобилю, шофер резко уехал, сбив военного с ног. Тот свалился на капот и некоторое время проехался на нем. Водителя сразу же задержали полицейские.

Суд направил задержанного в СИЗО без права залога. Там он должен находиться до 30 ноября.

Что чревато препятствием работе ТЦК

Попытки мешать законной деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения могут квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. К тому же нападение на служебный автомобиль могут расценить как посягательство на имущество Вооруженных Сил.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который помочился на полицейский автомобиль. Также в городе судили работника ТЦК, требовавшего деньги, чтобы не вручать повестки.