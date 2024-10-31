Що зробили з водієм, який прокатив працівника ТЦК на капоті

Водій везе на капоті військового. Фото: скриншот

В Одесі судять чоловіка, який збив і прокатив на капоті працівника ТЦК, що намагався вручити йому повістку. Водія обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Приморського районного суду.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент трапився у районі Привокзальній площі. Водія Mazda 3 зупинили на мобільному блок-пості. Коли співробітник ТЦК підійшов до автомобіля, шофер різко поїхав, збивши військового з ніг. Той впав на капот і деякий час проїхався на ньому. Водія одразу ж затримали поліцейські.

Суд відправив затриманого у СІЗО без права застави. Там він має перебувати до 30 листопада.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж, напад на службову автівку можуть розцінити як посягання на майно Збройних Сил.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловікові, який помочився на поліцейське авто. Також у місті судили працівника ТЦК, який вимагав гроші, щоби не вручати повістки.