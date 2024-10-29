В Одесі працівник ТЦК вимагав гроші за невручення повістки — рішення суду

Працівники ТЦК роздають повістки. Фото: ілюстративне/Главком

Співробітник ТЦК вимагав у військовозобов'язаного гроші за невручення повістки. Під час отримання хабаря його затримали поліцейські.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського районного суду Одеси.

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Що відомо

Підсудний на початку повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях, був поранений і отримав інвалідність ІІ групи. Після лікування його направили на роботу до ТЦК. Роздаючи повістки на вулиці Академіка Глушка, військовий запропонував чоловікові відкупитися від мобілізації за 4 тис. доларів. Вони обмінялися номерами телефонів та домовилися про зустріч у парку біля 411 батареї.

Під час першої зустрічі військовозобов'язаний передав працівнику ТЦК 1 тис. доларів. Той одразу витратив гроші на власні потреби. Після другої зустрічі військового затримали поліцейські. Гроші вони вилучили.

Що вирішив суд

На суді працівник ТЦК повністю визнав свою провину й заявив, що йому дуже соромно за те, що він піддався спокусі. Суддя врахував щире каяття, бойове минуле підсудного і те, що він має неповнолітню дитину. Військового засудили до штрафу у сумі 80,7 тис. грн. Крім того, суд заборонив йому протягом двох років працювати у ТЦК.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. Також на Миколаївщині судили військового — він влаштував стрілянину у власному подвір'ї.