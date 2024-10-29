Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК arrow

Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК

29 жовтня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі працівник ТЦК вимагав гроші за невручення повістки — рішення суду
Працівники ТЦК роздають повістки. Фото: ілюстративне/Главком
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Співробітник ТЦК вимагав у військовозобов'язаного гроші за невручення повістки. Під час отримання хабаря його затримали поліцейські.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського районного суду Одеси.

Читайте також:

Що відомо

Підсудний на початку повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях, був поранений і отримав інвалідність ІІ групи. Після лікування його направили на роботу до ТЦК. Роздаючи повістки на вулиці Академіка Глушка, військовий запропонував чоловікові відкупитися від мобілізації за 4 тис. доларів. Вони обмінялися номерами телефонів та домовилися про зустріч у парку біля 411 батареї. 

Під час першої зустрічі військовозобов'язаний передав працівнику ТЦК 1 тис. доларів. Той одразу витратив гроші на власні потреби. Після другої зустрічі військового затримали поліцейські. Гроші вони вилучили.

Що вирішив суд

На суді працівник ТЦК повністю визнав свою провину й заявив, що йому дуже соромно за те, що він піддався спокусі. Суддя врахував щире каяття, бойове минуле підсудного і те, що він має неповнолітню дитину. Військового засудили до штрафу у сумі 80,7 тис. грн. Крім того, суд заборонив йому протягом двох років працювати у ТЦК.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який пообіцяв знайомому за гроші допомогти з оновленням даних у військовому квитку та оформити відстрочку від мобілізації. Також на Миколаївщині судили військового — він влаштував стрілянину у власному подвір'ї. 

ТЦК та СП Одеса мобілізація судові рішення Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 На Сумщині чоловік проспав та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

22:31 У Києві викрили корупційну схему посадовця ТЦК — фото

22:30 Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК

22:28 У Харкові чутно вибухи — що відомо

22:27 Додаткові виплати військовим — скільки бійці отримували у жовтні

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

21:48 Тисяча від Зеленського — в уряді назвали мету зимових виплат

21:42 У Сумах пролунав потужний вибух

21:21 В Норвегії трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин — фото

21:13 У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову й Ахматовій

22:33 На Сумщині чоловік проспав та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

22:31 У Києві викрили корупційну схему посадовця ТЦК — фото

22:30 Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК

22:28 У Харкові чутно вибухи — що відомо

22:27 Додаткові виплати військовим — скільки бійці отримували у жовтні

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

21:48 Тисяча від Зеленського — в уряді назвали мету зимових виплат

21:42 У Сумах пролунав потужний вибух

21:21 В Норвегії трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин — фото

21:13 У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову й Ахматовій

21:13 Жінка передавала РФ позиції військових — що вирішив суд

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні