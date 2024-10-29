В Одессе работник ТЦК требовал деньги за невручение повестки — решение суда

Сотрудники ТЦК раздают повестки. Фото: иллюстративное/Главком

Сотрудник ТЦК требовал у военнообязанного деньги за невручение повестки. Во время получения взятки его задержали полицейские.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.

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Что известно

Подсудимый в начале полномасштабного вторжения участвовал в боевых действиях, был ранен и получил инвалидность ІІ группы. После лечения его направили на работу в ТЦК. Раздавая повестки на улице Академика Глушко, военный предложил мужчине откупиться от мобилизации за 4 тыс. долларов. Они обменялись телефонными номерами и договорились о встрече в парке около 411 батареи.

В ходе первой встречи военнообязанный передал работнику ТЦК 1 тыс. долларов. Тот сразу потратил деньги на собственные нужды. После второй встречи военного задержали полицейские. Деньги они изъяли.

Что решил суд

На суде работник ТЦК полностью признал свою вину и заявил, что ему очень стыдно за то, что он подвергся искушению. Судья учел искреннее раскаяние, боевое прошлое подсудимого и то, что у него несовершеннолетний ребенок. Военного приговорили к штрафу в сумме 80,7 тыс. грн. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет работать в ТЦК.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который пообещал знакомому за деньги помочь с обновлением данных в военном билете и оформить отсрочку от мобилизации. Также в Николаевской области судили военного — он устроил стрельбу в собственном дворе.