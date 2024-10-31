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Одесит помочився на поліцейське авто — як його покарали

31 жовтня 2024 10:28
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит прилюдно помочився на поліцейську машину
Поліцейські автомобілі. Фото: ілюстративне/Нацполіція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі судили чоловіка, який привселюдно помочився на поліцейський автомобіль. Мешканець міста вчинив так через неприязнь до працівників правоохоронних органів.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Київського райсуду Одеси

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Що сталося

Інцидент трапився на вулиці Академіка Філатова. Помітивши поліцейську Toyota Corolla, чоловік підійшов до неї й справив природну потребу на очах у перехожих. За формулюванням суду, таким чином він завдав шкоди діловій репутації та іміджу Національної поліції. Порушника побачили поліцейські й затримали. 

Що вирішив суд

Одесита судили за хуліганство з винятковим цинізмом. Суддя визнав його винним і призначив штраф у 17 тис. грн. 

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений ніде не працює. Раніше він не мав проблем із законом. Під час скоєння злочину одесит був напідпитку. 

Нагадаємо, у Києві чоловік розгромив приймальню Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. Раніше в Одесі затримали агресивного пасажира таксі.

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