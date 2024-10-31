Одесит прилюдно помочився на поліцейську машину

Поліцейські автомобілі. Фото: ілюстративне/Нацполіція

В Одесі судили чоловіка, який привселюдно помочився на поліцейський автомобіль. Мешканець міста вчинив так через неприязнь до працівників правоохоронних органів.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Київського райсуду Одеси.

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Що сталося

Інцидент трапився на вулиці Академіка Філатова. Помітивши поліцейську Toyota Corolla, чоловік підійшов до неї й справив природну потребу на очах у перехожих. За формулюванням суду, таким чином він завдав шкоди діловій репутації та іміджу Національної поліції. Порушника побачили поліцейські й затримали.

Що вирішив суд

Одесита судили за хуліганство з винятковим цинізмом. Суддя визнав його винним і призначив штраф у 17 тис. грн.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений ніде не працює. Раніше він не мав проблем із законом. Під час скоєння злочину одесит був напідпитку.

Нагадаємо, у Києві чоловік розгромив приймальню Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. Раніше в Одесі затримали агресивного пасажира таксі.