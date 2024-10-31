Одессит публично помочился на полицейскую машину

Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали
В Одессе судили мужчину, который публично помочился на полицейский автомобиль. Житель города поступил так из-за неприязни к работникам правоохранительных органов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.
Что произошло
Инцидент произошел на улице Академика Филатова. Заметив полицейскую Toyota Corolla, мужчина подошел к ней и оказал естественную потребность на глазах у прохожих. По формулировке суда, таким образом, он нанес ущерб деловой репутации и имиджу Национальной полиции. Нарушителя увидели полицейские и задержали.
Что решил суд
Одессита судили за хулиганство с исключительным цинизмом. Судья признал его виновным и назначил штраф в 17 тыс. грн.
В материалах дела отмечено, что обвиняемый нигде не работает. Раньше у него не было проблем с законом. Во время совершения преступления одессит был пьян.
Напомним, в Киеве мужчина разгромил приемную Министерства социальной политики Украины, потому что не мог найти себе жену. Ранее в Одессе задержали агрессивного пассажира такси.
Читайте Новини.LIVE!