Одессит публично помочился на полицейскую машину

Полицейские авто. Фото: иллюстративное/Нацполиция

В Одессе судили мужчину, который публично помочился на полицейский автомобиль. Житель города поступил так из-за неприязни к работникам правоохранительных органов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.

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Что произошло

Инцидент произошел на улице Академика Филатова. Заметив полицейскую Toyota Corolla, мужчина подошел к ней и оказал естественную потребность на глазах у прохожих. По формулировке суда, таким образом, он нанес ущерб деловой репутации и имиджу Национальной полиции. Нарушителя увидели полицейские и задержали.

Что решил суд

Одессита судили за хулиганство с исключительным цинизмом. Судья признал его виновным и назначил штраф в 17 тыс. грн.

В материалах дела отмечено, что обвиняемый нигде не работает. Раньше у него не было проблем с законом. Во время совершения преступления одессит был пьян.

Напомним, в Киеве мужчина разгромил приемную Министерства социальной политики Украины, потому что не мог найти себе жену. Ранее в Одессе задержали агрессивного пассажира такси.