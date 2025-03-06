Річниця удару по одеському порту — як це було

Володимир Зеленський з Кіріакосом Міцотакісом. Фото: Офіс президента України

Сьогодні, 6 березня, рік тому російська армія завдала чергового ракетного удару по Одеському порту. У цей час в там перебували Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Новини.LIVE згадують удар по Одесі річної давнини.

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Тривогу оголосили о 10:41, після чого майже одразу пролунав потужний вибух. Саме в цей час на відстані у кілька сотень метрів метрів від місця прильоту балістичної ракети "Іскандер-М" перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс з делегацією та президент Володимир Зеленський.

"Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав тоді прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Загиблі та поранені

Через атаку по припортовій інфраструктурі, на жаль, не обійшлося без жертв. Три людини загинули, ще декілька були поранені

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, є загиблі, є поранені", — покоментував тоді подію Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічного удару по Одесі. А також про те, як містяни залишились без посилок.