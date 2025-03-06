Новая атака на Одесскую область — последствия

Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью РФ снова ударила по Одесской области боевыми дронами. Целью была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного — из-за атаки врага без электроснабжения осталось более десяти тысяч местных жителей.

Об этом сообщает Олег Кипер.

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Последствия обстрела

Ударом разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания. Также есть значительные поражения энергетического объекта. Кроме того, пострадали частные и многоэтажные дома, помещения СТО и по меньшей мере 15 автомобилей. Два человека были ранены, одного из них госпитализировали.

Воронка от попадания. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия документируют

Осмотр места происшествия пока продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Сейчас правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки прошлой ночью, а также об эмоциях людей после обстрела.