Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия ночной атаки на Одесчину — фото с места прилета arrow

Последствия ночной атаки на Одесчину — фото с места прилета

6 марта 2025 09:22
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Новая атака на Одесскую область — последствия
Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью РФ снова ударила по Одесской области боевыми дронами. Целью была гражданская и энергетическая инфраструктура Пивденного — из-за атаки врага без электроснабжения осталось более десяти тысяч местных жителей.

Об этом сообщает Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия обстрела

Ударом разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания. Также есть значительные поражения энергетического объекта. Кроме того, пострадали частные и многоэтажные дома, помещения СТО и по меньшей мере 15 автомобилей. Два человека были ранены, одного из них госпитализировали.

None - фото 1
Воронка от попадания. Фото: Одесская областная прокуратура
None - фото 2
Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия документируют

Осмотр места происшествия пока продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Сейчас правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки прошлой ночью, а также об эмоциях людей после обстрела.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама