Нічна атака на Одещину — наслідки

Наслідки обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі РФ знову вдарила по Одещині бойовими дронами. Ціллю була цивільна та енергетична інфраструктура Південного — через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу

Ударом зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Також є значні ураження енергетичного обʼєкту. Крім того, постраждали приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Двоє людей були поранені, одного з них ушпиталили.

Воронка від влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки документують

Огляд місця події поки триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Наразі правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки минулої ночі, а також про емоції людей після обстрілу.