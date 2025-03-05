Последствия обстрела Одесской области — фото с места прилета

Разрушенок здание в результате попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

В результате очередного обстрела Одесчины минувшей ночью пострадало несколько домов, бизнес-центр, отделение почты, минипекарня и магазины. Ущерб на миллионы, пока собственники даже не понимают как будут все восстанавливать.

Последствия обстрела видели журналисты Новини.LIVE.

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Очередной обстрел Одессы и области произошел вечером 4 марта. В течение двух часов враг в напряжение держал мирных людей периодически направляя дроны на разные районны города и населенные пункты на Одесчине. В результате массированной атаки беспилотниками были разрушены жилые дома.

Последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Взрывной волной разрушены крыши, а пожар уничтожил недвижимость. Фото: Новини.LIVE

Разрушены магазины. Фото: Новини.LIVE

Дроны летели один за другим

Один из пострадавших домов принадлежит Расулу. Мужчина говорит дроны летели один за другим, не успевали даже спрятаться - приходилось придерживаться принципа двух стен. Один из беспилотников упал по близости, возник пожар в беседке пришлось тушить подручными средствами, что бы он не распространился на дом.

"Было очень страшно, поскольку сестры были в доме. Очень волновался. А после взрыва сразу отвез сестер к отцу. Для безопасности", — говорит Расул.

Расул о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE

По словам Расула ущерб значительный — беседка сгорела полностью, в доме выбиты стекла, повреждены двери и крыша. Во сколько обойдется восстановление сказать сегодня сложно.

Сгоревшая беседка. Фото: Новини.LIVE

Удар по почте и лаборатории

В результате атаки также пострадало одно из отделений новой почти, уже с утра сотрудники на месте принимали заявки от клиентов чьи посылки не были выданы. Также полностью выгорело помещение медицинской лаборатории находящийся по соседству.

Пострадавшее отделение почты. Фото: Новини.LIVE

Помещение одной из лабораторий города. Фото: Новини.LIVE

Полностью выгорели несколько магазинов и минипекарня. По словам работников убытки на миллионы гривен. Помещения восстанавливать придется полностью нет ни окон, ни дверей, ни крыши.

Выгоревшая минипекарня. Фото: Новини.LIVE

Прилавки сгоревшего магазина. Фото: Новини.LIVE

Все что осталось от магазина. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки на Одесский регион от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель получил ранение средней тяжести.

Напомним, недавно мы писали о ситуации со светом, водой и отоплением после обстрела. А также о тушении пожара ночью.