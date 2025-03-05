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Атака на Одессу — последствия обстрела и эмоции людей (фото)

5 марта 2025 13:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия обстрела Одесской области — фото с места прилета
Разрушенок здание в результате попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате очередного обстрела Одесчины минувшей ночью пострадало несколько домов, бизнес-центр, отделение почты, минипекарня и магазины. Ущерб на миллионы, пока собственники даже не понимают как будут все восстанавливать. 

Последствия обстрела видели журналисты Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Одессу

Очередной обстрел Одессы и области произошел вечером 4 марта. В течение двух часов враг в напряжение держал мирных людей периодически направляя дроны на разные районны города и населенные пункты на Одесчине. В результате массированной атаки беспилотниками были разрушены жилые дома.  

Обстрел Одесчины — что пережили люди этой ночью - фото 1
Последствия попадания дрона.  Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди цієї ночі - фото 1
Взрывной волной разрушены крыши, а пожар уничтожил недвижимость. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 1
Разрушены магазины.  Фото: Новини.LIVE

Дроны летели один за другим 

Один из пострадавших домов принадлежит Расулу. Мужчина говорит дроны летели один за другим, не успевали даже спрятаться - приходилось придерживаться принципа двух стен. Один из беспилотников упал по близости, возник пожар в беседке пришлось тушить подручными средствами, что бы он не распространился на дом. 

"Было очень страшно, поскольку сестры были в доме. Очень волновался. А после взрыва сразу отвез сестер к отцу. Для безопасности", — говорит Расул. 

Хозяин одного из пострадавших домов
Расул о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE

По словам Расула ущерб значительный — беседка сгорела полностью, в доме выбиты стекла, повреждены двери и крыша. Во сколько обойдется восстановление сказать сегодня сложно. 

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 2
Сгоревшая беседка. Фото: Новини.LIVE

Удар по почте и лаборатории 

В результате атаки также пострадало одно из отделений новой почти, уже с утра сотрудники на месте принимали заявки от клиентов чьи посылки не были выданы. Также полностью выгорело помещение медицинской лаборатории находящийся по соседству. 

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 4
Пострадавшее отделение почты. Фото: Новини.LIVE
Все что осталось от лаборатории
Помещение одной из лабораторий города. Фото: Новини.LIVE

Полностью выгорели несколько магазинов и минипекарня. По словам работников убытки на миллионы гривен. Помещения восстанавливать придется полностью нет ни окон, ни дверей, ни крыши.

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 2
Выгоревшая минипекарня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди цієї ночі - фото 5
Прилавки сгоревшего магазина. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 1
Все что осталось от магазина. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки на Одесский регион от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель получил ранение средней тяжести.

Напомним, недавно мы писали о ситуации со светом, водой и отоплением после обстрела. А также о тушении пожара ночью.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
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