Наслідки обстрілу Одеської області - фото з місця прильоту

Атака на Одесу — наслідки обстрілу та емоції людей (фото)
Унаслідок чергового обстрілу Одещини минулої ночі постраждало кілька будинків, бізнес-центр, відділення пошти, мініпекарня та магазини. Збитки на мільйони, наразі власники навіть не розуміють, як будуть усе відновлювати.
Наслідки обстрілу бачили журналісти Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Одесу
Черговий обстріл Одеси та області стався ввечері 4 березня. Протягом двох годин ворог під напругою тримав мирних людей періодично спрямовуючи дрони на різні районні міста та населені пункти на Одещині. Внаслідок масованої атаки безпілотниками було зруйновано житлові будинки.
Дрони летіли один за одним
Один із постраждалих будинків належить Расулу. Чоловік каже, дрони летіли один за одним, не встигали навіть сховатися — доводилося дотримуватися принципу двох стін. Один із безпілотників упав поблизу, виникла пожежа в бесідці, довелося гасити підручними засобами, щоб вона не поширилася на будинок.
"Було дуже страшно, оскільки сестри були в будинку. Дуже хвилювався. А після вибуху одразу відвіз сестер до батька. Для безпеки", — каже Расул.
За словами Расула, збитки значні — бесідка згоріла повністю, у будинку вибито скло, пошкоджено двері та дах. У скільки обійдеться відновлення сказати сьогодні складно.
Удар по пошті та лабораторії
Унаслідок атаки також постраждало одне з відділень нової пошти, уже зранку співробітники на місці приймали заявки від клієнтів, чиї посилки не видали. Також повністю вигоріло приміщення медичної лабораторії, що знаходиться по сусідству.
Повністю вигоріли кілька магазинів і мініпекарня. За словами працівників збитки на мільйони гривень. Приміщення відновлювати доведеться повністю: немає ні вікон, ні дверей, ні даху.
Унаслідок нічної атаки на Одеський регіон від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель дістав поранення середньої тяжкості.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію зі світлом, водою та опаленням після обстрілу. А також про гасіння пожежі вночі.
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