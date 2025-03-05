Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атака на Одесу — наслідки обстрілу та емоції людей (фото) arrow

Атака на Одесу — наслідки обстрілу та емоції людей (фото)

5 березня 2025 13:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки обстрілу Одеської області - фото з місця прильоту
Зруйнована будівля внаслідок влучання дрона. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Унаслідок чергового обстрілу Одещини минулої ночі постраждало кілька будинків, бізнес-центр, відділення пошти, мініпекарня та магазини. Збитки на мільйони, наразі власники навіть не розуміють, як будуть усе відновлювати.

Наслідки обстрілу бачили журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки на Одесу

Черговий обстріл Одеси та області стався ввечері 4 березня. Протягом двох годин ворог під напругою тримав мирних людей періодично спрямовуючи дрони на різні районні міста та населені пункти на Одещині. Внаслідок масованої атаки безпілотниками було зруйновано житлові будинки.

Обстрел Одесчины — что пережили люди этой ночью - фото 1
Наслідки влучання дрона. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди цієї ночі - фото 1
Вибуховою хвилею зруйновано дахи, а пожежа знищила нерухомість. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 1
Зруйновано магазини. Фото: Новини.LIVE

Дрони летіли один за одним

Один із постраждалих будинків належить Расулу. Чоловік каже, дрони летіли один за одним, не встигали навіть сховатися — доводилося дотримуватися принципу двох стін. Один із безпілотників упав поблизу, виникла пожежа в бесідці, довелося гасити підручними засобами, щоб вона не поширилася на будинок.

"Було дуже страшно, оскільки сестри були в будинку. Дуже хвилювався. А після вибуху одразу відвіз сестер до батька. Для безпеки", — каже Расул.

Хозяин одного из пострадавших домов
Расул про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE

За словами Расула, збитки значні — бесідка згоріла повністю, у будинку вибито скло, пошкоджено двері та дах. У скільки обійдеться відновлення сказати сьогодні складно.

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 2
Згоріла бесідка. Фото: Новини.LIVE

Удар по пошті та лабораторії

Унаслідок атаки також постраждало одне з відділень нової пошти, уже зранку співробітники на місці приймали заявки від клієнтів, чиї посилки не видали. Також повністю вигоріло приміщення медичної лабораторії, що знаходиться по сусідству.

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 4
Постраждале відділення пошти. Фото: Новини.LIVE
Все что осталось от лаборатории
Приміщення однієї з лабораторій міста. Фото: Новини.LIVE

Повністю вигоріли кілька магазинів і мініпекарня. За словами працівників збитки на мільйони гривень. Приміщення відновлювати доведеться повністю: немає ні вікон, ні дверей, ні даху.

Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 2
Вигоріла мініпекарня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди цієї ночі - фото 5
Прилавки згорілого магазину. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одещини — що пережили люди - фото 1
Усе, що залишилося від магазину. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки на Одеський регіон від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель дістав поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію зі світлом, водою та опаленням після обстрілу. А також про гасіння пожежі вночі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама