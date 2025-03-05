Наслідки обстрілу Одеської області - фото з місця прильоту

Зруйнована будівля внаслідок влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок чергового обстрілу Одещини минулої ночі постраждало кілька будинків, бізнес-центр, відділення пошти, мініпекарня та магазини. Збитки на мільйони, наразі власники навіть не розуміють, як будуть усе відновлювати.

Наслідки обстрілу бачили журналісти Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Одесу

Черговий обстріл Одеси та області стався ввечері 4 березня. Протягом двох годин ворог під напругою тримав мирних людей періодично спрямовуючи дрони на різні районні міста та населені пункти на Одещині. Внаслідок масованої атаки безпілотниками було зруйновано житлові будинки.

Наслідки влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Вибуховою хвилею зруйновано дахи, а пожежа знищила нерухомість. Фото: Новини.LIVE

Зруйновано магазини. Фото: Новини.LIVE

Дрони летіли один за одним

Один із постраждалих будинків належить Расулу. Чоловік каже, дрони летіли один за одним, не встигали навіть сховатися — доводилося дотримуватися принципу двох стін. Один із безпілотників упав поблизу, виникла пожежа в бесідці, довелося гасити підручними засобами, щоб вона не поширилася на будинок.

"Було дуже страшно, оскільки сестри були в будинку. Дуже хвилювався. А після вибуху одразу відвіз сестер до батька. Для безпеки", — каже Расул.

Расул про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE

За словами Расула, збитки значні — бесідка згоріла повністю, у будинку вибито скло, пошкоджено двері та дах. У скільки обійдеться відновлення сказати сьогодні складно.

Згоріла бесідка. Фото: Новини.LIVE

Удар по пошті та лабораторії

Унаслідок атаки також постраждало одне з відділень нової пошти, уже зранку співробітники на місці приймали заявки від клієнтів, чиї посилки не видали. Також повністю вигоріло приміщення медичної лабораторії, що знаходиться по сусідству.

Постраждале відділення пошти. Фото: Новини.LIVE

Приміщення однієї з лабораторій міста. Фото: Новини.LIVE

Повністю вигоріли кілька магазинів і мініпекарня. За словами працівників збитки на мільйони гривень. Приміщення відновлювати доведеться повністю: немає ні вікон, ні дверей, ні даху.

Вигоріла мініпекарня. Фото: Новини.LIVE

Прилавки згорілого магазину. Фото: Новини.LIVE

Усе, що залишилося від магазину. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки на Одеський регіон від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель дістав поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію зі світлом, водою та опаленням після обстрілу. А також про гасіння пожежі вночі.