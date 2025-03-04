Обстрел Одессы 4 марта — в части города пропал свет, вода и тепло

Взрыв в городе. Фото: из открытых источников

Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу дронами. Враг ударил по критической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света, воды и теплоснабжения.

Об этом в Telegram сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", — написал Труханов.

Чуть позже, глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил информацию и добавил, что обломками сбитых дронов также повреждены частные дома в пригороде Одессы. В частности, зафиксированы пожары, их ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, есть повреждения из-за вражеской атаки баллистикой.

"Также, во время воздушной тревоги, враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", — добавили в ОВА.

Напомним, что в ночь на 4 марта россияне также атаковали Одессу дронами. В результате атаки пострадали более 90 домов.

Также мы писали, что вечером, 4 марта, в Киевской области прогремели мощные взрывы. В регионе были зафиксированы дроны россиян.